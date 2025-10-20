Mesrûr Barzanî: Me bi proje û destkeftiyan bersiva planên nehezan da
Navenda Nûçeyan (K24) - Cîgirê Serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) Mesrûr Barzanî ragihand: “Em qebûl nakin tu kesek li şûna me biryarê li ser çarenivîsa me bide.” Tekez jî kir: “Dost û nehez dema ku li Kurdistanê dinêrin, li PKKê dinêrin.”
Cîgirê Serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) Mesrûr Barzanî îro (Duşem, 20ê Cotmeha 2025ê) di nav karnavala kampanyaya lîsta 275ê ya PDKê de li Hewlêrê ragihand: "Em dê li Bexdayê rêyê nedin ku tu kesek welatiyên Herêma Kurdistanê wekî welatiyên pileya duyê bihesibîne. Em dê di vî welatî de hevparên rastîn bin.”
Tekez jî kir: “Me qet qebûl nekiriye ku em li paşiyê bin û em dê ji niha û pê ve jî qet qebûl nekin. Em qebûl nakin ku tu kesekê din li şûna me biryaran bide. Vê carê em bi xwe dê biryarê li ser çarenûsa xwe bidin.”
Herwesa got: “Divê PDKyî bi xwe serbilind bin, ji ber ku dost û nehez dema ku li Kurdistanê dinêrin, li PKKê dinêrin. Ew dizanin ku ger PDK bi ser bikeve, Kurdistan jî dê bi ser bikeve; Ger PDK bişkê, ew li wê bawerê ne ku ew dikarin Kurdistanê bişkînin. Ev belgeya herî mezin e, serbilindiya herî mezin e ji bo her PDKyîyekî ku niha navê PDKyîbûnê û Kurdistanîbûnê hempa ne.”
Eşkere jî kir: “Me li ser asta navneteweyî têkiliyên dîplomatîk ên herî baş hene. Niha, spas ji Xudê re, Kurdistan parastî ye. Heta ku Pêşmergeyên qehreman û hêzên dilsoz ên vî welatî hebin, Kurdistan dê her parastî bimîne.”
Amaje jî da: “Tevî wan hemî krîzên ku ji bo me hatin afirandin, hemî planên ku li navxwe û derveyî welatî ji bo me hatin danan jî, me bi proje û destkeftiyan bersiva dijminên xwe da. Ev destkeftiyên we ne û divê hûn pê serbilind bin.”