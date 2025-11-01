Yarîzanekê Kurd di yariya Ju-Jitsuyê de bû qehremanê Ewropayê
Navenda Nûçeyan (K24) - Qehremaniya Dawiya Ju-Jitsuyê ya Ewropayê li bajarê Romayê yê Îtalyayê hat lidarxistin.
Ferşad Gêrdkane Kurdekî şêniyê Belçîkayê ye û tevlî wê qehremaniyê bûye û di kategoriya giraniya 94 kg de pileya yekê bi dest xist û alaya Kurdistanê bilind kir.
Ferşad Gêrdkane di daxuyaniyeka taybet de ji Kurdistan24ê re got: “Ez pir kêfxweş im û ez vê serkeftinê ji malbatên şehîdên Kurd û Kurdistanê re pêşkêş dikim.”
Navbirî herwesa ragihand ku, ew vê medalyayê pêşkêşî Kerkûk, Efrîn û Urmiyê dike. Amaje jî da ku, ev bajar Kurdî ne û dê Kurdistanî bimînin.
Ferşad Gêrdkane li Kirmanşana Rojhilatê Kurdistanê hatiye ser dinyayê û bi salan e ku ew li bajarê Brukselê yê paytexta Belçîkayê dijî.