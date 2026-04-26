Li Kerkûkê bûyereke trafîkê: Di nav qurbaniyan de Pêşmerge hene
Navenda Nûçeyan (K24) – Li bajarê Kerkûkê, ji ber bûyereke trafîkê ya pir giran ku barhilgirekê li çend otomobîlan xist, 6 kesan jiyana xwe ji dest dan û 24 kesên din jî birîndar bûn. Di nava qurbaniyan de Pêşmerge û karmendên hikûmetê jî hene.
Li bajarê Kerkûkê îro 26ê Nîsanê danê êvarê, barhilgirekê ku bi lezeke zêde dihat, li rêzeya otomobîlên li pêşiya xwe xist û bû sedema mirin û birîndarbûna bi dehan kesan.
Xwendekarekî zanîngehê ku şahidê bûyerê bû û otomobîla wî jî di bûyerê de ziyan dîtibû, ji Kurdistan24 re ragihand: "Barhilgir bi lezeke pir zêde (nêzîkî 110-120 km/saet) dihat û rasterast li 6-7 otomobîlên li ber min xist."
Şahidekî din jî dîmenê qezayê dişibîne "roja qiyametê" û diyar kir ku cenazeyên gelek qurbaniyan di nava otomobîlên perçebûyî de mabûn.
Li gorî amarên dawî yên ku gihîştine destê Kurdistan24ê, encamên qezayê bi vî rengî ne:
- 6 kesan (1 mêr, 4 jin û 1 zarok) canê xwe ji dest dan. Hat zanîn ku yek ji wan karmendê Hikûmeta Herêma Kurdistanê ye.
- 24 kes (17 mêr, 6 jin û 1 zarok) birîndar bûne, di nav birîndaran de 3 Pêşmerge jî hene.
Nexweşxaneyên Hewlêrê Ketin Amadebaşiyê
Piştî bûyerê, Wezîrê Tenduristiyê yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Dr. Saman Berzincî ragihand, wî bi Rêveberiya Tenduristiya Kerkûkê re peywendî daniye. Berzincî diyar kir, hemû nexweşxaneyên Hewlêrê, tîmên tenduristiyê, ambûlans û depoyên xwînê ji bo alîkariya birîndarên Kerkûkê di amadebaşiyê de ne.
Herwiha Parêzgarê Hewlêrê Umêd Xoşnaw jî da xuyakirin ku: "Deriyên nexweşxaneyên Hewlêrê ji bo pêşwaziya birîndaran vekirî ne û çi ji destê me were ji bo birîndaran û Kerkûkê em ê bikin."