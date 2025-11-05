Hewlêr bi projeyeke nû ya geştyariyê dixemile
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 5ê Mijdarê kevirê bingehîn ê Projeya "Rêrewa Jiyanê" li bajarê Hewlêrê datîne. Armanca sereke ya vê projeya mezin, veguhertina herêmeke komkirina av û kanalîzasyonê bo navçeyeke geştyarî û ciwan a li paytextê ye.
Proje dê herêmeke ku berê ji bo avêtina zibil û bermayiyan û komkirina kanalîzasyonê dihate bikaranîn, veguherîne herêmeke paqij û balkêş. Ew cihê ku di demsala havînê de ziwa dibû û di zivistanê de dibû wek zelekê, dê bibe "Rêrewa Jiyanê" û dîmeneke nû bide bajêr. Li gel vê yekê, proje çandina dar û keskatiyê û vekirina xwaringeh û kafeyan jî li xwe digire.
Taybetmendiyên projeyê bi hejmaran:
- Rûber: Rûbera giştî ya ku ji bo projeyê hatiye terxankirin 101,600 metrekare ye.
- Pêkhateya Avê: Proje ji 3 golên destkird pêk tê û bi 2 rêgehên avê yên bazneyî li dora Hewlêrê dizivire.
- Qebareya Rêrewê: Firehiya rêgeha projeyê di navbera 15 û 25 metreyan de ye.
- Kûrahî: Kûrahiya rêgehê dê 5 metre be.
- Dîzayn: Projeya "Rêya Jiyanê" ji aliyê endezyarên navxweyî û şêwirmendên Îtalî ve hatiye dîzaynkirin.
- Cih: Proje ji taxên Şawês û Sêbêrdanê dest pê dike û heta rêya sereke ya Kerkûkê û piştre rêya Mexmûrê dirêj dibe.