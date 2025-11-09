Siyasî

Dengên sê partiyên yekê yên Kurdistanê li gorî nûtirîn encamên berahiyê

Endamekê hêzên ewlehiyê yên Herêma Kurdistanê dengê xwe dide
Navenda Nûçeyan (K24) - Li gorî nûtirîn encamên berahiyê yên dengdana taybet ku bi dest Kurdistan24ê keftine; Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li her ser asta her sê bazineyên Herêma Kurdistanê 90,957 deng bi dest xistine. Bi hejmarkirina herdu bazineyên Kerkûk û Neynawayê jî, PDKê zêdetirî 94.000 dengan bi dest xistine.

 

Dengên PDK, YNK û Tevgera Helwestê li her sê bazineyên hilbijartinan ên Herêma Kurdistanê:

----------------------------

1. Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK)

Hejmara giştî ya dengan li Herêma Kurdistanê: 90.957 deng

Belavbûna dengan li gorî bazineyên hilbijartinan:

Bazineya Hewlêrê: 46.398 deng (piranî)

Bazineya Dihokê: 39.332 deng

Bazineya Silêmaniyê: 5.227 deng

-----------------------------

2. Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK):

Hejmara giştî ya dengan li Herêma Kurdistanê: 71.942 deng

Belavbûna dengan li gorî bazineyên hilbijartinan:

Bazineya Silêmaniyê: 61.740 deng (piranî)

Bazineya Hewlêrê: 9.320 deng

Bazineya Dihokê: 882 deng

----------------------------

3. Tevgera Helwestê:

Hejmara giştî ya dengan li Herêma Kurdistanê: 6.886 deng

Belavbûna dengan li gorî bazineyên hilbijartinan:

Bazineya Silêmaniyê: 4.288 deng (piranî)

Bazineya Hewlêrê: 2.073 deng

Bazineya Dihokê: 525 deng

 

Dengdana taybet ji bo gera şeşê ya Parlementoya Iraqê duhî (Yekşem, 9ê Mijdara 2025ê) saet 07:00 ê sibehê hat destpêkirin û heta saet 06:00 ê êvarê berdewam bû.

Li gorî amarên Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan, tevahiya rêjeya tevlîbûnê di dengdana taybet de li parêzgehên Iraqê û Herêma Kurdistanê gihîştibû 82.42%. Li ser asta her sê bazineyên hilbijartinan ên Herêma Kurdistanê jî, ew rêje gihîştibû 98%.

Dengdana giştî jî ji bo hilbijartinên gera şeşê ya Parlementoya Iraqê sibe (Sêşem, 11ê Mijdara 2025ê) li seranserê Iraq û Herêma Kurdistanê tê kirin.

 
 
