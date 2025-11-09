Dengên sê partiyên yekê yên Kurdistanê li gorî nûtirîn encamên berahiyê
Navenda Nûçeyan (K24) - Li gorî nûtirîn encamên berahiyê yên dengdana taybet ku bi dest Kurdistan24ê keftine; Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li her ser asta her sê bazineyên Herêma Kurdistanê 90,957 deng bi dest xistine. Bi hejmarkirina herdu bazineyên Kerkûk û Neynawayê jî, PDKê zêdetirî 94.000 dengan bi dest xistine.
Dengên PDK, YNK û Tevgera Helwestê li her sê bazineyên hilbijartinan ên Herêma Kurdistanê:
----------------------------
1. Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK)
Hejmara giştî ya dengan li Herêma Kurdistanê: 90.957 deng
Belavbûna dengan li gorî bazineyên hilbijartinan:
Bazineya Hewlêrê: 46.398 deng (piranî)
Bazineya Dihokê: 39.332 deng
Bazineya Silêmaniyê: 5.227 deng
-----------------------------
2. Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK):
Hejmara giştî ya dengan li Herêma Kurdistanê: 71.942 deng
Belavbûna dengan li gorî bazineyên hilbijartinan:
Bazineya Silêmaniyê: 61.740 deng (piranî)
Bazineya Hewlêrê: 9.320 deng
Bazineya Dihokê: 882 deng
----------------------------
3. Tevgera Helwestê:
Hejmara giştî ya dengan li Herêma Kurdistanê: 6.886 deng
Belavbûna dengan li gorî bazineyên hilbijartinan:
Bazineya Silêmaniyê: 4.288 deng (piranî)
Bazineya Hewlêrê: 2.073 deng
Bazineya Dihokê: 525 deng
Dengdana taybet ji bo gera şeşê ya Parlementoya Iraqê duhî (Yekşem, 9ê Mijdara 2025ê) saet 07:00 ê sibehê hat destpêkirin û heta saet 06:00 ê êvarê berdewam bû.
Li gorî amarên Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan, tevahiya rêjeya tevlîbûnê di dengdana taybet de li parêzgehên Iraqê û Herêma Kurdistanê gihîştibû 82.42%. Li ser asta her sê bazineyên hilbijartinan ên Herêma Kurdistanê jî, ew rêje gihîştibû 98%.
Dengdana giştî jî ji bo hilbijartinên gera şeşê ya Parlementoya Iraqê sibe (Sêşem, 11ê Mijdara 2025ê) li seranserê Iraq û Herêma Kurdistanê tê kirin.