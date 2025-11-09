Siyasî

Çar berbijarên kotayan zêdetirîn deng di dengdana taybet de birine

Kurdistan Hilbijartinên Parlamentoya Iraqê kota

Navenda Nûçeyan (K24) - Li gorî dawî encamên berahiyê yên nefermî yên dengdana taybet a Parlamentoyê li parêzgehên Iraqê û Herêma Kurdistanê, çar berbijarên kotayan zêdetirîn deng birine.

Yek ji wan berbijarên kotayan ku di dengdana taybet de zêdetirîn deng birine Êzidî ye û yên din jî Xiristiyan in.

Berbijarên kotayan ên ku zêdetirîn deng birine

- Îmad Yohena Yaqu 9.844 deng

- Xalid Sîdo Izêr Xalidî 3.256 deng

- Kildo Remzî Awixna 1.4346 deng

- Samî Oşane Gorgîs 15.218 deng

Dengdana taybet ji bo gera şeşê ya Parlementoya Iraqê duhî (Yekşem, 9ê Mijdara 2025ê) saet 07:00 ê sibehê hat destpêkirin û heta saet 06:00 ê êvarê berdewam bû.

Dengdana giştî jî ji bo hilbijartinên gera şeşê ya Parlementoya Iraqê sibe (Sêşem, 11ê Mijdara 2025ê) li seranserê Iraq û Herêma Kurdistanê tê kirin û tê de, 20 milyon û 404 hezar û 291 kesan mafê dengdanê heye.

Dengdêr dê li 8 hezar û 703 bingehên dengdanê û 39 hezar û 285 westgehan dengê xwe bidin, herwesa zêdetirî 7 hezar û 743 berbijaran pêşbirkê li ser bidestxistina 329 kursiyên Parlementoya Iraqê dikin.

 
