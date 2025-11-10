Nêçîrvan Barzanî: Dengdan maf û berpirsiyariyeke mezin e
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ragihand, ev hilbijartin yek ji girîngtirîn hilbijartinên heta niha li Iraqê hatine kirin e û got: "Em hêvîdar in ku ev hilbijartin bibe destpêkeke nû ji bo Iraqeke federal û demokratîk."
Serok Nêçîrvan Barzanî ku îro 11ê Mijdarê piştî ku dengê xwe da, di konferanseke rojnamevanî de ragihand, divê hemû pêkhate di çarçoveya Iraqê de bigihîjin hemû maf û destkeftiyên xwe.
Herwiha tekez kir, dengdan hem maf e û hem jî berpirsiyariyeke mezin e û got, "Girîng e welatiyên Iraq û Herêma Kurdistanê bi erkê xwe rabin û berê xwe bidin sindoqên dengdanê."
Serokê Herêmê dilxweşiya xwe anî ziman ku qonaxa yekem a dengdanê (dengdana taybet) bi aramî birêve çûye û spasiya hemû hêzên ewlehiyê û Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan kir ji bo tedbîr û hewlên wan. Herwiha hêvî xwest ku jiyaneke baştir û xizmetguzariyên hêjatir ji gelê Iraqê re bêne pêşkêşkirin.
Di bersiva pirseke rojnamevanekî de derbarê cudahiya vê hilbijartinê de, Serok Nêçîrvan Barzanî got, Iraq ji aliyê ewlehî û aboriyê ve guherîneke baş bi xwe ve dîtiye û wiha axivî: "Ji bo me, girîngiya vê hilbijartinê ew e ku em bawer dikin ku destpêkeke nû di qonaxa destûrî ya Iraqê de dest pê kiriye. Pêwîst e destûra Iraqê bibe garantorê aramiyê ji bo hemû gelê Iraqê. Karê herî girîng piştî vê hilbijartinê ew e ku hewleke cidî were dayîn ji bo cîbicîkirina destûra Iraqê."
Derbarê pêwendiyên navxweyî û pêkanîna hikûmetê de, Serokê Herêma Kurdistanê got, ew diyalogê bi ti aliyekî re red nakin û tekez kir ku piştî hilbijartinan dê careke din ji bo çareserkirina pirsgirêkan bi aliyên din re rûnên.
Herwiha da zanîn, piştî aşkerebûna encaman, dê ji bo pêkanîna kabîneya nû ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê û herwiha ji bo avakirina hikûmeta nû ya federal a Iraqê jî bi aliyên siyasî yên din re dest bi danûstandinan bikin.