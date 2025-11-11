Kurdistan24: PDKê heta niha zêdetirî 800 hezar dengan bi dest xistine
Navenda Nûçeyan (K24) - Dezgeha Kurdistan24ê encamên berahiyê yên hilbijartinên gera şeşê ya Parlementoya Iraqê parve dike û eşkere dike ku, Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) li bazineyên Herêma Kurdistanê herî zêde deng birine.
Dezgeha Kurdistan24ê îro (Sêşem, 11ê Mijdara 2025ê) encamên berahiyê yên hilbijartinên gera şeşê ya Parlementoya Iraqê belav kirin û ragihand: “Li bazineyên hilbijartinan ên Herêma Kurdistanê, Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) 810.100 deng birine, ku li ser asta Herêma Kurdistanê li rêza yekê ye.”
Piştî PDKê, Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) bi 276.380 dengan tê, paşî Tevgera Halwestê bi 111.060 dengan, Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê bi 102.940 dengan, Nifşê Nû bi 81.740 dengan û Bereyê Gel jî bi 1.245 dengan tê.
Ev zanyarên Kurdistan24ê ne li ser dengên aliyên sîyasî yên Herêma Kurdistanê di hilbijartinên gera şeşê ya Parlementoya Iraqê de.
Pêvajoya dengdana giştî ji bo gera şeşê ya Parlementoya Iraqê îro (Sêşem, 11ê Mijdara 2025ê) saet 07:00 ê serê sibehê li parêzgehên Iraqê û Herêma Kurdistanê hat destpêkirin û heta saet 06:00 ê êvarê berdewam bû.
Li gorî amar û tomarên Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê, zêdetirî 20 milyon dengdêran mafê dengdanê heye, ku zêdetirî du milyon û 800 hezar dengdêran li Herêma Kurdistanê ne.