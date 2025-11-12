Siyasî

PDKê benda milyonek û 100 hezar dengî derbas kir

Kurdistan PDK Hilbijartinên Parlamentoya Iraqê

Navenda Nûçeyan (K24) – Li gorî daneyên destpêkê yên ku ketine destê Kurdistan24ê, di hilbijartinên xula şeşemîn a Parlamentoya Iraqê de, piştî hesabkirina dengên koçberên li bazneya Nînowayê, ku hejmara wan digihîje 23,915 dengan, dengên giştî yên Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) gihîştin 1,105,445 dengan.

Ev hejmar PDKê weke hêza yekem û sereke ne tenê li Herêma Kurdistanê, lê li ser asta Iraqê jî bi awayekî berçav nîşan dide.

Encamên Destpêkê yên Partiyên Kurdistanê:

Li gorî heman daneyan, rêzbendiya partiyên Kurdistanê wiha ye:

- Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK): 1,105,445 deng

- Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK): 536,759 deng

- Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê: 166,474 deng

- Helwest: 154,404 deng

- Nifşê Nû: 137,808 deng

- Komela Dadgerî ya Kurdistanê: 48,411 deng

- Bereya Gel: 20,856 deng

Komîsyon dê Îro Encaman Ragihîne

Proseya dengdana giştî roja 11ê Mijdarê û dengdana taybet jî roja 9ê Mijdarê li seranserî Iraq û Herêma Kurdistanê bi dawî bûbû. Berdevka Komîsyona Hilbijartinan Cumana Xalay ji Kurdistan24 re ragihand, ew ê îro 12ê Mijdarê, saet 18:00, encamên fermî yên destpêkê û rêjeya beşdariyê aşkere bikin.

Xalay da zanîn ku dibe di dema ragihandinê de hinek guhertin çêbibin, ji ber ku komîsyon hîn jî bi hejmartin û piştrastkirina daneyan ve mijûl e.

 
 
 
