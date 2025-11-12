Komîsyonê rêjeya beşdariyê aşkere kir: Dihok û Hewlêr di rêza yekem de ne
Navenda Nûçeyan (K24) – Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê îro 12ê Mijdarê ragihand, li gorî %99.98ê encaman, rêjeya giştî ya beşdariyê di dengdana taybet û giştî ya parlamentoya Iraqê de gihîştiye %56.11.
Li gorî daxuyaniya fermî ya Komîsyonê, ji 21,404,291 kesên ku mafê wan ê dengdanê hebûye, bi giştî 12,009,453 kesan dengê xwe dane.
Kurteya Encamên Giştî:
- Hejmara Giştî ya Dengdêran (Giştî û Taybet): 21,404,291 kes
- Hejmara Giştî ya Beşdaran (Giştî û Taybet): 12,009,453 kes
- Rêjeya Giştî ya Beşdariyê: %56.11
Dihok û Hewlêr bi Rêjeya Herî Bilind Beşdar Bûn
Di dengdana giştî de, ku rêjeya beşdariyê tê de 54.35% bû, parêzgehên Herêma Kurdistanê di rêzên pêşîn de cih girtin. Rêjeya beşdariyê li parêzgehan ji ya herî bilind heta ya herî nizm wiha bû:
1. Dihok: %76.07
2. Hewlêr: %69.02
3. Selahedîn: %66.44
4. Enbar: %65.93
5. Kerkûk: %64.12
6. Nînowa: %64.07
7. Silêmanî: %56.87
8. Diyale: %55.49
9. Bexda - Kerx: %53.27
10. Besra: %50.21
11. Babil: %49.82
12. Musenna: %49.79
13. Qadisiye: %48.39
14. Zîqar: %47.94
15. Wasit: %46.76
16. Kerbela: %46.13
17. Necef: %42.70
18. Bexda - Resafe: %41.55
19. Mîsan: %40.11
Beşdariya Bilind di Dengdana Taybet de
Di dengdana taybet de, ku hêzên ewlehiyê û koçberan di nav de ne, rêjeyeke gelek bilind a beşdariyê hat tomarkirin:
- Hêzên Çekdar û Ewlehiyê: Rêjeya beşdariyê %82.52 bû, ku ji 1,313,980 kesan, 1,084,289 kesan dengê xwe dane.
- Koçber (Aware): Rêjeya beşdariyê %77.35 bû, ku ji 26,538 kesan, 20,527 kesan dengê xwe dane.