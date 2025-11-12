Siyasî

Komîsyonê rêjeya beşdariyê aşkere kir: Dihok û Hewlêr di rêza yekem de ne

Kurdistan Komisyona Hilbijartinan Hilbijartinên Parlamentoya Iraqê

Navenda Nûçeyan (K24) – Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê îro 12ê Mijdarê ragihand, li gorî %99.98ê encaman, rêjeya giştî ya beşdariyê di dengdana taybet û giştî ya parlamentoya Iraqê de gihîştiye %56.11.

Li gorî daxuyaniya fermî ya Komîsyonê, ji 21,404,291 kesên ku mafê wan ê dengdanê hebûye, bi giştî 12,009,453 kesan dengê xwe dane.

Kurteya Encamên Giştî:

- Hejmara Giştî ya Dengdêran (Giştî û Taybet): 21,404,291 kes

- Hejmara Giştî ya Beşdaran (Giştî û Taybet): 12,009,453 kes

- Rêjeya Giştî ya Beşdariyê: %56.11

Dihok û Hewlêr bi Rêjeya Herî Bilind Beşdar Bûn

Di dengdana giştî de, ku rêjeya beşdariyê tê de 54.35% bû, parêzgehên Herêma Kurdistanê di rêzên pêşîn de cih girtin. Rêjeya beşdariyê li parêzgehan ji ya herî bilind heta ya herî nizm wiha bû:

1.    Dihok: %76.07

2.    Hewlêr: %69.02

3.    Selahedîn: %66.44

4.    Enbar: %65.93

5.    Kerkûk: %64.12

6.    Nînowa: %64.07

7.    Silêmanî: %56.87

8.    Diyale: %55.49

9.    Bexda - Kerx: %53.27

10.  Besra: %50.21

11.  Babil: %49.82

12.  Musenna: %49.79

13.  Qadisiye: %48.39

14.  Zîqar: %47.94

15.  Wasit: %46.76

16.  Kerbela: %46.13

17.  Necef: %42.70

18.  Bexda - Resafe: %41.55

19.  Mîsan: %40.11

Beşdariya Bilind di Dengdana Taybet de

Di dengdana taybet de, ku hêzên ewlehiyê û koçberan di nav de ne, rêjeyeke gelek bilind a beşdariyê hat tomarkirin:

- Hêzên Çekdar û Ewlehiyê: Rêjeya beşdariyê %82.52 bû, ku ji 1,313,980 kesan, 1,084,289 kesan dengê xwe dane.

- Koçber (Aware): Rêjeya beşdariyê %77.35 bû, ku ji 26,538 kesan, 20,527 kesan dengê xwe dane.

 
 
 
Kurdistan24 ,
