Encamên destpêkê yên hilbijartinên Parlamentoya Iraqê
Navenda Nûçeyan (K24) – Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê, encamên destpêkê yên her du pêvajoyên dengdana giştî û taybet ragihand. Li gorî Komîsyonê, 12 milyon û 9 hezar û 453 kes beşdarî pêvajoya dengdanê bûn.
Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê îro 12ê Mijdarê di konferanseke rojnamevanî de li Bexdayê, encamên destpêkê yên her du dengdanên giştî û taybet ji bo hilbijartinên xula şeşemîn a Parlamentoya Iraqê eşkere kir. Li gor encaman, Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) li ser asta Herêma Kurdistanê dengên herî zêde bi dest xistiye.
Li gorî zanyariyên Komîsyonê, ku %99.98 ji encaman hatine berhevkirin, rêjeya beşdariyê di her du dengdanên taybet û giştî yên parlamentoya Iraqê de gihîştiye %56.11.
Kurteya encamên hilbijartinên Parlamentoya Iraqê - 2025:
· Koma giştî yê dengdêran (giştî û taybet): 21 milyon û 404 hezar û 291 kes
· Koma giştî yê beşdarbûyan (giştî û taybet): 12 milyon û 9 hezar û 453 kes
Pêvajoya Dengdanê:
Pêvajoya dengdana taybet ji bo hilbijartinên parlamentoyê, roja Yekşemê, 9ê Mijdara 2025an, saet 7ê sibehê li parêzgehên Iraqê û Herêma Kurdistanê dest pê kir û saet 6ê êvarê bi dawî bû.
Herwiha, roja Sêşemê, 11ê Mijdara 2025an, saet 7ê sibehê, li parêzgehên Iraqê û Herêma Kurdistanê pêvajoya dengdana giştî ji bo hilbijartina endamên xula şeşemîn a Parlamentoya Iraqê dest pê kir û saet 6ê êvarê bi dawî bû.
Encamên destpêkê li gorî parêzgehan:
Bexda:
· Hejmara kesên ku deng dane: 2 milyon û 125 hezar û 800 dengdêr.
· Rêjeya beşdariyê di dengdanê de: %48.76.
· Hevpeymana Avakirin û Pêşketinê: 411 hezar û 26 deng.
· Partiya Teqedûm: 284 hezar û 35 deng.
· Hevpeymana Dewleta Qanûnê: 228 hezar û 103 deng.
· Hevpeymana Hêza Dewleta Niştimanî: 138 hezar û 802 deng.
· Bizava Sadîqûn: 128 hezar û 79 deng.
· Hevpeymana Ezm: 127 hezar û 832 deng.
· Rêxistina Bedir: 116 hezar û 545 deng.
· Hevpeymana Sîyade: 109 hezar û 574 deng.
· Partiya Hesm a Niştimanî: 89 hezar û 492 deng.
Neynewa:
· Hejmara kesên ku deng dane: Milyonek û 353 hezar û 365 dengdêr.
· Rêjeya beşdariyê di dengdanê de: %65.09.
· Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK): 189 hezar û 120 deng.
· Partiya Teqedûm: 157 hezar û 283 deng.
· Hevpeymana Avakirin û Pêşketinê: 146 hezar û 724 deng.
· Partiya Neynewa ji bo Gelê Wê: 111 hezar û 5 deng.
· Hevpeymana Ezm: 100 hezar û 853 deng.
· Partiya Hesm a Niştimanî: 89 hezar û 492 deng.
· Rêxistina Bedir: 77 hezar û 6 deng.
Hewlêr:
· Hejmara kesên ku deng dane: 798 hezar û 986 dengdêr.
· Rêjeya beşdariyê di dengdanê de: %71.65.
· Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK): 369 hezar û 118 deng.
· Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK): 97 hezar û 301 deng.
· Rewta Helwêst: 63 hezar û 288 deng.
· Nifşê Nû: 39 hezar û 911 deng.
· Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê: 28 hezar û 650 deng.
· Komela Dadgerî: 13 hezar û 772 deng.
· Bereya Gel: 5 hezar û 584 deng.
· Partiya Sosyal Demokrata Kurdistanê: 762 deng.
Silêmanî:
· Hejmara kesên ku deng dane: 738 hezar û 285 dengdêr.
· Rêjeya beşdariyê di dengdanê de: %60.15.
· Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK): 68 hezar û 596 deng.
· Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK): 240 hezar û 899 deng.
· Rewta Helwêst: 75 hezar û 330 deng.
· Nifşê Nû: 69 hezar û 752 deng.
· Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê: 65 hezar û 295 deng.
· Komela Dadgerî: 34 hezar û 557 deng.
· Bereya Gel: 10 hezar û 921 deng.
· Partiya Sosyal Demokrata Kurdistanê: 4 hezar û 818 deng.
· Bereya Turkmenî ya Iraqê: 580 deng.
Dihok:
· Hejmara kesên ku deng dane: 623 hezar û 852 dengdêr.
· Rêjeya beşdariyê di dengdanê de: %77.47.
· Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK): 413 hezar û 698 deng.
· Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK): 2 hezar û 423 deng.
· Rewta Helwêst: 18 hezar û 314 deng.
· Nifşê Nû: 14 hezar û 671 deng.
· Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê: 72 hezar û 959 deng.
· Komela Dadgerî: Hizar û 419 deng.
· Bereya Gel: 2 hezar û 778 deng.
· Partiya Sosyal Demokrata Kurdistanê: 295 deng.
Kerkûk:
· Hejmara kesên ku deng dane: 619 hezar û 786 dengdêr.
· Rêjeya beşdariyê di dengdanê de: %65.02.
· Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK): 59 hezar û 294 deng.
· Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK): 178 hezar û 629 deng.
· Partiya Teqedûm: 107 hezar û 16 deng.
· Bera Turkmenî ya Yekgirtûyî ya Iraqê: 66 hezar û 175 deng.
· Hevpeymana Erebî li Kerkûkê: 53 hezar û 39 deng.
· Hevpeymana Ezm: 46 hezar û 404 deng.
· Hevpeymana Înqaza Turkmenî: 32 hezar û 721 deng.
· Partiya Hesm a Niştimanî: 27 hezar û 276 deng.
· Nifşê Nû: 12 hezar û 320 deng.
· Bereya Gel: Hizar û 702 deng.
· Partiya Sosyal Demokrata Kurdistanê: 791 deng.