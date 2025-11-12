Siyasî

Encamên destpêkê yên hilbijartinên Parlamentoya Iraqê

Iraq Komisyona Hilbijartinan Hilbijartinên Parlamentoya Iraqê

Navenda Nûçeyan (K24) – Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê, encamên destpêkê yên her du pêvajoyên dengdana giştî û taybet ragihand. Li gorî Komîsyonê, 12 milyon û 9 hezar û 453 kes beşdarî pêvajoya dengdanê bûn.

Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê îro 12ê Mijdarê di konferanseke rojnamevanî de li Bexdayê, encamên destpêkê yên her du dengdanên giştî û taybet ji bo hilbijartinên xula şeşemîn a Parlamentoya Iraqê eşkere kir. Li gor encaman, Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) li ser asta Herêma Kurdistanê dengên herî zêde bi dest xistiye.

Li gorî zanyariyên Komîsyonê, ku %99.98 ji encaman hatine berhevkirin, rêjeya beşdariyê di her du dengdanên taybet û giştî yên parlamentoya Iraqê de gihîştiye %56.11.

Kurteya encamên hilbijartinên Parlamentoya Iraqê - 2025:

·         Koma giştî yê dengdêran (giştî û taybet): 21 milyon û 404 hezar û 291 kes

·         Koma giştî yê beşdarbûyan (giştî û taybet): 12 milyon û 9 hezar û 453 kes

Pêvajoya Dengdanê:

Pêvajoya dengdana taybet ji bo hilbijartinên parlamentoyê, roja Yekşemê, 9ê Mijdara 2025an, saet 7ê sibehê li parêzgehên Iraqê û Herêma Kurdistanê dest pê kir û saet 6ê êvarê bi dawî bû.

Herwiha, roja Sêşemê, 11ê Mijdara 2025an, saet 7ê sibehê, li parêzgehên Iraqê û Herêma Kurdistanê pêvajoya dengdana giştî ji bo hilbijartina endamên xula şeşemîn a Parlamentoya Iraqê dest pê kir û saet 6ê êvarê bi dawî bû.

Encamên destpêkê li gorî parêzgehan:

Bexda:

·         Hejmara kesên ku deng dane: 2 milyon û 125 hezar û 800 dengdêr.

·         Rêjeya beşdariyê di dengdanê de: %48.76.

·         Hevpeymana Avakirin û Pêşketinê: 411 hezar û 26 deng.

·         Partiya Teqedûm: 284 hezar û 35 deng.

·         Hevpeymana Dewleta Qanûnê: 228 hezar û 103 deng.

·         Hevpeymana Hêza Dewleta Niştimanî: 138 hezar û 802 deng.

·         Bizava Sadîqûn: 128 hezar û 79 deng.

·         Hevpeymana Ezm: 127 hezar û 832 deng.

·         Rêxistina Bedir: 116 hezar û 545 deng.

·         Hevpeymana Sîyade: 109 hezar û 574 deng.

·         Partiya Hesm a Niştimanî: 89 hezar û 492 deng.

Neynewa:

·         Hejmara kesên ku deng dane: Milyonek û 353 hezar û 365 dengdêr.

·         Rêjeya beşdariyê di dengdanê de: %65.09.

·         Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK): 189 hezar û 120 deng.

·         Partiya Teqedûm: 157 hezar û 283 deng.

·         Hevpeymana Avakirin û Pêşketinê: 146 hezar û 724 deng.

·         Partiya Neynewa ji bo Gelê Wê: 111 hezar û 5 deng.

·         Hevpeymana Ezm: 100 hezar û 853 deng.

·         Partiya Hesm a Niştimanî: 89 hezar û 492 deng.

·         Rêxistina Bedir: 77 hezar û 6 deng.

Hewlêr:

·         Hejmara kesên ku deng dane: 798 hezar û 986 dengdêr.

·         Rêjeya beşdariyê di dengdanê de: %71.65.

·         Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK): 369 hezar û 118 deng.

·         Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK): 97 hezar û 301 deng.

·         Rewta Helwêst: 63 hezar û 288 deng.

·         Nifşê Nû: 39 hezar û 911 deng.

·         Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê: 28 hezar û 650 deng.

·         Komela Dadgerî: 13 hezar û 772 deng.

·         Bereya Gel: 5 hezar û 584 deng.

·         Partiya Sosyal Demokrata Kurdistanê: 762 deng.

Silêmanî:

·         Hejmara kesên ku deng dane: 738 hezar û 285 dengdêr.

·         Rêjeya beşdariyê di dengdanê de: %60.15.

·         Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK): 68 hezar û 596 deng.

·         Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK): 240 hezar û 899 deng.

·         Rewta Helwêst: 75 hezar û 330 deng.

·         Nifşê Nû: 69 hezar û 752 deng.

·         Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê: 65 hezar û 295 deng.

·         Komela Dadgerî: 34 hezar û 557 deng.

·         Bereya Gel: 10 hezar û 921 deng.

·         Partiya Sosyal Demokrata Kurdistanê: 4 hezar û 818 deng.

·         Bereya Turkmenî ya Iraqê: 580 deng.

Dihok:

·         Hejmara kesên ku deng dane: 623 hezar û 852 dengdêr.

·         Rêjeya beşdariyê di dengdanê de: %77.47.

·         Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK): 413 hezar û 698 deng.

·         Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK): 2 hezar û 423 deng.

·         Rewta Helwêst: 18 hezar û 314 deng.

·         Nifşê Nû: 14 hezar û 671 deng.

·         Yekgirtûya Îslamî ya Kurdistanê: 72 hezar û 959 deng.

·         Komela Dadgerî: Hizar û 419 deng.

·         Bereya Gel: 2 hezar û 778 deng.

·         Partiya Sosyal Demokrata Kurdistanê: 295 deng.

Kerkûk:

·         Hejmara kesên ku deng dane: 619 hezar û 786 dengdêr.

·         Rêjeya beşdariyê di dengdanê de: %65.02.

·         Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK): 59 hezar û 294 deng.

·         Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê (YNK): 178 hezar û 629 deng.

·         Partiya Teqedûm: 107 hezar û 16 deng.

·         Bera Turkmenî ya Yekgirtûyî ya Iraqê: 66 hezar û 175 deng.

·         Hevpeymana Erebî li Kerkûkê: 53 hezar û 39 deng.

·         Hevpeymana Ezm: 46 hezar û 404 deng.

·         Hevpeymana Înqaza Turkmenî: 32 hezar û 721 deng.

·         Partiya Hesm a Niştimanî: 27 hezar û 276 deng.

·         Nifşê Nû: 12 hezar û 320 deng.

·         Bereya Gel: Hizar û 702 deng.

·         Partiya Sosyal Demokrata Kurdistanê: 791 deng.

 
 
 
