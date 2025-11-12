Komisyon: PDK li parêzgeha Neynewayê yekem e
Navenda Nûçeyan (K24) – Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê, encamên destpêkê yên hilbijartinên giştî û taybet belav kir û Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK) pileya yekemîn bidest xist.
Komîsyona Bilind a Serbixwe ya Hilbijartinan a Iraqê îro 12ê Mijdarê, amarên dengdana giştî û taybet li parêzgeha Neynewayê ragihand.
Li gorî daneyên li Parêzgeha Neynewayê:
· Hejmara kesên ku li wê parêzgehê deng dane: Milyonek û 353 hezar û 365 dengdêr.
· Rêjeya beşdariyê di dengdanê de: %65.09.
Encamên destpêkê yên dengên partiyan li Neynewayê:
· Partiya Demokrata Kurdistanê (PDK): 189 hezar û 120 deng.
· Partiya Teqedûm: 157 hezar û 283 deng.
· Hevpeymana Avakirin û Pêşketinê: 146 hezar û 724 deng.
· Partiya Neynewa ji bo Gelê Wê: 111 hezar û 5 deng.
· Hevpeymana Ezm: 100 hezar û 853 deng.
· Partiya Hesm a Niştimanî: 89 hezar û 492 deng.
· Rêxistina Bedir: 77 hezar û 6 deng.
Duh Sêşemê, 11ê Mijdara 2025an, dengdana giştî ji bo hilbijartinên xula şeşemîn a Encûmena Nûneran a Iraqê hatibû kirin. Li gor encamên destpêkê, Partiya Demokrata Kurdistanê karîbû li ser asta Iraqê û Herêma Kurdistanê dengên herî zêde bi dest bixe.