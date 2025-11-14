Serokwezîr Mesrûr Barzanî 241 saliya damezrandina Silêmaniyê pîroz dike
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê, Mesrûr Barzanî 241emîn salvegera damezrandina bajarê Silêmaniyê pîroz kir û di peyamekê de got: "Em piştrastiyê didin ku Hikûmeta Herêma Kurdistanê dê di baştirkirina rewşa xizmetguzariyan û xizmetkirina zêdetir a xelkê Silêmaniyê û hemû bajar û navçeyên din ên Kurdistanê de berdewam be."
Serokwezîr Mesrûr Barzanî îro 14ê Mijdarê peyamek li ser tora civakî "X" belav kir û tê de got: "Di salvegera damezrandina bajarê Silêmaniyê de, ez pîrozbahiyên xwe yên herî germ li xelkê xweşdivî yê bajarê Silêmaniyê dikim û hêviya pêşketin û geşbûneke zêdetir jê re dixwazim."
Serokwezîr di peyama xwe de bal kişand ser rola dîrokî û çandî ya Silêmaniyê û soza berdewamiya xizmetguzariyan da:
"Silêmanî, weke bajarekî girîng û navendeke diyar a rewşenbîrî û wêjeyê û xwedî dîrokeke tijî serwerî di xebat û têkoşîna gelê Kurdistanê de, şayesteyê xizmeteke zêdetir e. Em piştrastiyê didin ku Hikûmeta Herêma Kurdistanê dê di baştirkirina rewşa xizmetguzariyan û xizmetkirina zêdetir a xelkê Silêmaniyê û hemû bajar û navçeyên din ên Kurdistanê de berdewam be."