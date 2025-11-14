Serok Barzanî: Silêmanî beşeke ezîz a Kurdistanê ye
Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî, bi boneya 241emîn salvegera damezrandina bajarê Silêmaniyê, bi peyamekê pîrozbahî li xelkê bajêr kir û Silêmanî weke "beşeke ezîz a Kurdistanê" û "bajarê helmet û qurbaniyê" binav kir.
Serok Barzanî îro 14ê Mijdarê di peyamekê de got: "Di 241emîn salvegera damezrandina bajarê Silêmaniyê de, ez pîrozbahiyeke germ pêşkêşî xelkê xweşdivî yê Silêmaniyê, bajarê Şêxê Nemir û bajarê helmet û qurbaniyê dikim."
Serok Barzanî di peyama xwe de rola dîrokî ya Silêmaniyê di têkoşîna gelê Kurd de bilind nirxand û ew weke bajarê şehîdên 9ê Hezîranê, bajarê rûbirûbûna qedexeya derketina derve ya sala 1963an, û bajarê serhildana li dijî zordar û rejîmên li pey hev binav kir.
Herwiha got: "Silêmanî, weke her bajar û devereke din a Kurdistanê, her tim cihê derketina wêjevan, helbestvan, kesayetî, têkoşer û şoreşgerên Kurd bûye û roleke mezin di tevgera rizgarîxwaziya Kurdistanê de lîstiye."
Serok Barzanî amaje bi wê jî kir: "Di destpêka salên çilî yên sedsala bîstan de, bajarê Silêmaniyê bi hemû çîn û beşên xwe ve pêşwaziyeke germ li Barzaniyê Nemir û Barzaniyên sirgûnkirî kir. Ew rêz û pêşwazî ti carî nayê jibîrkirin."
Di dawiya peyama xwe de, Serok Barzanî hêviya aramî û bextewariyê ji bo xelkê xweşdivî yê Silêmaniyê xwest û got ku ew şayesteyê her cure pêşketin û pêşengiyê ne.