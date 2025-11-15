Siyasî

ÎHD: Sala 2024an zêdetirî 3 hezar kesî di şer de canê xwe jidest dane

Navenda Nûçeyan (K24) – Navenda Belgekirinê ya Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) rapora xwe ya salane ya derbarê binpêkirinên mafan ên li Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê de eşkere kir. Bîlançoya sala 2024an nîşan dide ku şer û pevçûn bûne sedema mirina bi hezaran kesan û zextên li ser civakê zêde bûne.

Bîlançoya Giran a Şer

Li gorî raporê, ku daneyên xwe ji çavkaniyên fermî yên dewletê û PKKê wergirtiye, di encama şer û pevçûnên di navbera artêşa Tirk û endamên PKKê de, herwiha di encama bombebaranên Tirkiyeyê de, herî kêm 3,262 kesan jiyana xwe ji dest dane.

ÎHDê hûrgiliyên hejmarek ji van qurbaniyan wiha destnîşan kiriye:

- 1,530 kes weke endamên PKKê.

- 38 leşker.

- 10 sivîl.

Herwiha di raporê de hatiye diyarkirin ku di sala 2024an de, 3 kesan di dema binçavkirinê de û 37 kesan jî di zîndanên Tirkiyeyê de jiyana xwe ji dest dane.

Êrişên Nîjadperestî û Danîna Qeyûman

Rapor balê dikişîne ser zêdebûna êrişên nîjadperestî û zextên siyasî jî. Li gorî daneyên ÎHDê:

- Di sala 2024an de 106 êrişên nîjadperestî hatine tomarkirin.

- Di encama van êrişan de 14 kes hatine kuştin û 40 kes jî birîndar bûne.

- Di warê siyasî de, 2 hevşaredar hatine zîndanîkirin û li ser 8 şaredariyan qeyûm hatine danîn.

 
