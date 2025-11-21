Li Herêma Kurdistanê 158 kenalên asmanî û herêmî weşanê dikin
Navenda Nûçeyan (K24) – Îro, 21ê Mijdarê, weke Roja Cîhanî ya Televîzyonê tê pîrozkirin. Televîzyon weke yek ji dahênanên herî girîng ên mirovahiyê ji bo veguhestina wêne, deng û zanyariyan tê dîtin û bi salan weke komkerê malbatan dihat naskirin. Li Herêma Kurdistanê jî, ev sektor bi awayekî berçav pêş ketiye û zêdetirî 150 kenalên cuda weşanê dikin.
Televîzyon di sala 1927an de ji aliyê Philo Taylor Farnsworth ve hate dahênan û di qonaxên cuda re derbas bû. Piştî Şerê Cîhanê yê Yekem, bi awayekî berfireh li cîhanê belav bû. Di destpêkê de weşana wê reş û spî bû, paşê bû rengîn, û ji destpêka salên 2000î ve jî televîzyonên zîrek (smart) derketin bazarê.
Dîroka televîzyonê li Herêma Kurdistanê
Dîroka televîzyonê li Herêma Kurdistanê bi taybetî piştî Serhildana sala 1991an bipêş ket û gelek kenalên herêmî hatin vekirin, ku piştî çend salan jî hejmarek kenalên asmanî dest bi weşanê kirin.
Derbarê vê yekê de, Rêveberê Giştî yê Çap û Weşanê li Wezareta Rewşenbîrî û Lawan a Hikûmeta Herêma Kurdistanê Şêrwan Ebdullah ji malpera K24ê re ragihand, li Herêma Kurdistanê bi giştî 30 kenalên asmanî û 128 kenalên herêmî (lokalî) xwedî mohlet in.
Dabeşkirina kenalan li gorî parêzgehan:
- Hewlêr: 16 kenalên asmanî û 85 kenalên herêmî.
- Silêmanî: 11 kenalên asmanî û 34 kenalên herêmî.
- Dihok: 3 kenalên asmanî û 9 kenalên herêmî.
Di 17ê Berçileya 1996an de, Neteweyên Yekgirtî roja 21ê Mijdarê weke Roja Cîhanî ya Televîzyonê diyar kiribû.