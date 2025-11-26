Siyasî

Bêgerd Talebanî: Kabîneya Nehem giringiyeke taybet daye pîşesaziya çandiniyê

Kurdistan Bêgerd Talebanî Çandinî Veberhênan

Navenda Nûçeyan (K24) – Wezîra Çandiniyê û Çavkaniyên Avê ya Herêma Kurdistanê Bêgerd Talebanî ragihand, Kabîneya Nehem a Hikûmeta Herêmê, di warê veberhênanê de tîşkeke taybet xistiye ser "pîşesaziya çandiniyê".

Wezîra Çandiniyê û Çavkaniyên Avê ya Herêma Kurdistanê Bêgerd Talebanî duh 25ê Mijdarê, di dîdara veberhêner û bazirganên Herêma Kurdistanê û Îranê de ev daxuyanî da.

Sê Stûnên Sereke: Çandinî, Geştiyarî û Veberhênan

Bêgerd Talebanî diyar kir, hikûmetê di sê arasteyên sereke de karên girîng kirine û got: "Niha zemîneke gelek guncaw ji bo hatina geştyar û veberhênerên Îranî û welatên din ên herêmê hatiye amadekirin."

Wezîra Çandiniyê destnîşan kir jî, yasaya veberhênanê ya Herêmê, zemîneyeke guncaw û hêsankarî ji bo sermayedaran pêşkêş dike, da ku ew bikarin sermayeya xwe li vir bixin gerê."

Herwiha Bêgerd Talebanî got: "Di Kabîneya Nehem de, armanc pêşxistina asta veberhênanê bûye, bi taybetî di beşa pîşesaziya çandiniyê (agro-industry) de."

Di dawiya axaftina xwe de, Wezîra Çavkaniyên Avê ya Herêma Kurdistanê tekez kir, siyaseta giştî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê di hemû kertên ciyawaz de, ber bi pêşxistina asta veberhênanê ve ye.

 
 
 
Kurdistan24 ,
Fly Erbil Advertisment