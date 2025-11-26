Serok Barzanî bi şanda Partiya Demokrat a Kurd - Sûriyeyê re civiya
Navenda Nûçeyan (K24) - Di çarçoveya civîna Serok Barzanî û şanda Partiya Demokrat a Kurd - Sûriyeyê de, tekez li ser yekrêzî, tebayî û siyaseta hevpar di navbera aliyên Kurdî yên li Sûriyeyê de û li gorî awayê diyalog û hevfêmkirina di navbera aliyên Kurdî û hikûmeta Sûriyeyê de hat kirin.
Serok Mesûd Barzanî îro (Çarşem, 26ê Mijdara 2025ê) li Pîrmamê bi Sekreter û endamên Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrat a Kurd - Sûriyeyê re civiya.
Baregayê Barzanî di daxuyaniyekê de got ku, di wê civînê de dîtin û nerîn li ser rewşa siyasî û pêşketinên dawiyê yên Sûriyeyê li hev hatin guhertin.
Li gorî wê daxuyaniyê, her di wê civînê de tekez li ser yekrêzî, tebayî û siyaseta hevpar di navbera aliyên Kurdî yên li Sûriyeyê de û li gorî awayê diyalog û hevfêmkirina di navbera aliyên Kurdî û hikûmeta Sûriyeyê de hat kirin.