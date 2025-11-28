Revenda Kurdistanî: Bêdengiya cîhanê li hember êrîşa Kormorê "çiraya kesk" e ji bo terorîstan
Navenda Nûçeyan (K24) – Konfederasyona Revenda Kurdistanî êrîşa li ser Kêlgeha Kormorê wekî "lêdana li dilê aboriya Kurdistanê" û "tawaneke dijî mirovahiyê" pênase kir. Serokê Konfederasyonê hişyarî da ku êdî daxuyaniyên şermok têr nakin.
Serokê Konfederasyona Revenda Kurdistanî Îsmaîl Kamil, di daxuyaniyekê de berteka tund nîşanî êrîşa şeva borî ya li ser Kêlgeha Gaza Kormorê da.
Îsmaîl Kamil êrîş wekî "hewldaneke nezok û tirsonekane" binav kir û got: "Ev êrîş ne tenê ji bo ser boriyekê an kêlgeheke enerjiyê ye; ev hewldaneke rasterast e ji bo birîna debara xelkê, têkdana aramiya navçeyê û rawestandina karwanê avedaniya Kurdistanê."
Revenda Kurdistanî di peyameke zelal de ji bo Neteweyên Yekbûyî (NY), Yekîtiya Ewropayê û Hevpeymanan ragihand ku divê cîhan ji temaşekerbûnê derkeve û bibe parêzerekî rasteqîn.
Di daxuyaniyê de hat gotin: "Bêdengî û helwesta sist a navdewletî, wekî çiraya kesk e ji bo ku grûpên deryasayî tawanên xwe berdewam bikin. Nabe Herêma Kurdistanê ku ji bo parastina cîhanê xwîn bexşiye, niha li pêşberî agirê terorê bi tenê bê hiştin."
Li ser asta navxweyî, Konfederasyonê daxwaz ji hemû hêz û aliyên siyasî kir ku nakokiyan deynin aliyekî û got: "Mûşeka dijmin reng û nêrînên ciyawaz nas nake û şikoya hemû Kurdistaniyan dike armanc."
Di dawiyê de hat tekezkirin ku Kurdên diyasporayê li her derê cîhanê bin, dê dengê mezlûmiyeta gelê xwe bigihînin navendên biryarê û rûyê rasteqîn ê terorîstan aşkere bikin.