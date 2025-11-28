Ocalan: Entegrasyona HSDê tenê bi demokrasiyê dibe
Navenda Nûçeyan (K24) – Endama Şandeya Îmraliyê Gulistan Kiliç Koçyîgît, hûrgiliyên hevdîtina 24ê Mijdarê ya li gel Rêberê PKKê Abdullah Ocalan parve kirin.
Koçyîgît diyar kir, Ocalan bal kişandiye ser metirsiya "dîktatoriya nû" li Sûriyeyê û gotiye: "Eger demokratîkbûna rastîn, avakirina komun û meclisan pêk neyê, aramî nayê welat. Entegrasyon tenê di nava pergaleke demokratîk de pêkan e."
Gulistan Kiliç Koçyîgît diyar kir, Ocalan bersiva nîqaşên li ser "çekdanîna HSD û YPGê" daye û modeleke berfireh a "entegrasyonê" (têkilbûnê) pêşkêş kiriye. Li gorî Ocalan, bêyî demokratîkbûna rastîn, çekdanîn ne pêkan e û wî pirsiye: "Heke demokratîkbûn tune be, ew ê çi bikin?"
Hûrgiliyên Pêşniyara Ocalan:
Ocalan bal kişandiye ser giringiya cîbicîkirina "Rêkeftina 10ê Adarê" û ji bo pêşeroja hêzên HSDê ev nexşerê diyar kiriye:
1. Hêzên Leşkerî: Hêzên şerker û çekdar ên HSDê dikarin di nava Artêşa Sûriyeyê de werin entegrekirin û bibin beşek ji Wezareta Berevaniyê.
2. Hêzên Ewlehiyê (Asayîş): Hêzên ewlehiyê yên navxweyî, divê wekî "Hêzên Ewlehiyê yên Herêmî" werin parastin û di bin banê Wezareta Karên Navxwe de werin birêxistinkirin.
"Dê guh bidin min"
Di dawiyê de Koçyîgît destnîşan kir ku Ocalan bawer dike ku dikare di vî warî de bi bandor be û gotiye: "Erê, eger şert û merc bên bicîhanîn û zemîna diyalogê bê pêşxistin, yên li wir (Rojava) jî dê guh bidin min."