Serok Barzanî li Cizîrê: Em bi hemû hêza xwe piştgiriyê didin pêvajoya aştiyê
Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî îro li navçeya Cizîrê ya Şirnexê beşdarî Çaremîn Sempozyûma Navdewletî ya Melayê Cizîrî bû û di gotara xwe de hem behsa girîngiya Melayê Cizîrî kir û hem jî piştgiriya xwe ya tam ji bo pêvajoya nû ya aştiyê li Tirkiyeyê ragihand.
"Melayê Cizîrî stêrkeke geş e ku qet ava nabe"
Serok Barzanî di gotara xwe de kêfxweşiya xwe ya ji bo beşdariya di vê sempozyûmê de anî ziman û wiha dest bi axaftina xwe kir: "Zor spasiya we dikim ji bo wê pêşwaziya germ a ku li min hate kirin. Îro di jiyana min de rojake gelekî xweş e ku li Cizîra Botan beşdarî Çaremîn Sempozyûma Melayê Cizîrî dibim."
Serok Barzanî di berdewamiyê de pesnê Melayê Cizîrî da û got: "Melayê Cizîrî stêrkeke geş e ku qet ava nabe û serkarwanê evîndarên rêya heq e. Helbestên Cizîrî qet kevn nabin; her dem mirov wisa hest dike ku niha guh li helbestên wî digire. Çiqas bi kûrahiyê biçî nav helbestên Cizîrî, ewqas jê nêzîk dibî."
Piştgirî ji bo pêvajoya nû ya aştiyê
Di beşeke din a axaftina xwe de, Serok Barzanî behsa pêşhatên dawî yên siyasî û pêvajoya aştiyê li Tirkiyeyê kir. Barzanî ragihand ku ew ji destpêkirina vê pêvajoyê gelek kêfxweş in.
Serok Barzanî wiha axivî: "Em gelek kêfxweş in bi pêvajoya nû ya aştiyê ku vê carê pir bi rêkûpêk dest pê kir; ji ber ku gel, parlemento û hemû partiyên siyasî piştgiriya dewletê dikin. Li vir bi pêwîst dizanim spasiya Birêz Serokkomar Receb Teyib Erdogan, gel û Parlementoya Tirkiyeyê bikim ku deriyê aştiyê vekirin û bi baweriya me ev deriyê herî baş û bijardeya herî baş e."
"Destxweşiyê li Ocalan dikim"
Herwiha Serok Barzanî bal kişand ser rola Abdullah Ocalan jî û got: "Her wiha destxweşiyê li Birêz Ocalan jî dikim ku pêngaveke erênî avêt. Li vir tekez dikin ku em bi hemû hêza xwe piştgiriya pêvajoya aştiyê ne û çi ji destê me bê em ê bikin. Înşallah dê encamên erênî hebin."