Li Diyarbekirê operasyona Mîrata Anatoliyê hat lidarxistin

Diyarbekir (K24) - Di operasyona Mîrata Anatoliyê de ji aliyê Şaxa Dijî Qaçaxçîtî û Sûcên Rêxistinkirî ya Fermandariya Cendirmeyên Parêzgeha Diyarbekirê ve li ser Parastina Mîrata Çandî û Xwezayî de hat lidarxistin.

Di wê operasyonê de, 690 pereyên bi qebareyên cuda cuda, 47 zengilên ku wekî berhemên dîrokî têne hesibandin û 26 tiştên ku wekî berhemên dîrokî têne hesibandin, ku tê bawerkirin ku hemî vedigerin serdema Bîzansê, hatin desteserkirin.

Li ser wê bûyere 2 gumanbar hatin desteserkirin.

 
Naîl Kadirhan ,
