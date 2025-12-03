Li Diyarbekirê operasyona Mîrata Anatoliyê hat lidarxistin
Diyarbekir (K24) - Di operasyona Mîrata Anatoliyê de ji aliyê Şaxa Dijî Qaçaxçîtî û Sûcên Rêxistinkirî ya Fermandariya Cendirmeyên Parêzgeha Diyarbekirê ve li ser Parastina Mîrata Çandî û Xwezayî de hat lidarxistin.
Di wê operasyonê de, 690 pereyên bi qebareyên cuda cuda, 47 zengilên ku wekî berhemên dîrokî têne hesibandin û 26 tiştên ku wekî berhemên dîrokî têne hesibandin, ku tê bawerkirin ku hemî vedigerin serdema Bîzansê, hatin desteserkirin.
Li ser wê bûyere 2 gumanbar hatin desteserkirin.