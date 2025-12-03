Siyasî

Mesrûr Barzanî sersaxî ji Rêwaz Fayeq re xwest

Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê sersaxî ji Rêwaz Fayeq re xwest, ji ber wexera dawiyê ya bavê wê.

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Çarşem, 3ê Berçileya 2025ê) sersaxî ji Seroka Parlamentoya Kurdistanê ya berê Rêwaz Fayeq re xwest.

Serokwezîrê Herêma Kurdistanê di behînameya xwe de nivîsiye: "Xudayê mezin canê wî bi bihuştê şa bike û sebir û hedarê bide we."

Behînameya Serokwezîr Mesrûr Barzanî

Rêzdar Dr. Rêwaz Fayeq

Ji ber wexera dawiyê ya bavê we yên rêzdar, ez sersaxiyê ji we re dixwazim û hevparê xema we me.

Xudayê mezin canê wî bi bihuştê şa bike û sebir û hedarê bide we.

 

Mesrûr Barzanî

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê

 
Kurdistan24 ,
