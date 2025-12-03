Mesrûr Barzanî sersaxî ji Rêwaz Fayeq re xwest
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê sersaxî ji Rêwaz Fayeq re xwest, ji ber wexera dawiyê ya bavê wê.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Çarşem, 3ê Berçileya 2025ê) sersaxî ji Seroka Parlamentoya Kurdistanê ya berê Rêwaz Fayeq re xwest.
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê di behînameya xwe de nivîsiye: "Xudayê mezin canê wî bi bihuştê şa bike û sebir û hedarê bide we."
Behînameya Serokwezîr Mesrûr Barzanî
Rêzdar Dr. Rêwaz Fayeq
Ji ber wexera dawiyê ya bavê we yên rêzdar, ez sersaxiyê ji we re dixwazim û hevparê xema we me.
Xudayê mezin canê wî bi bihuştê şa bike û sebir û hedarê bide we.
Mesrûr Barzanî
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê