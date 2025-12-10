Kurdistan û Yekîtiya Ewropayê hevkariya xwe ya derbarê mafên mirovan de bihêztir dikin
Navenda Nûçeyan (K24) – Rêkxerê Raspardeyên Navdewletî yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê li Brukselê ligel Nûnera Taybet a Yekîtiya Ewropayê civiya. Di civînê de rayedara Ewropî pesnê aramiya Herêma Kurdistanê da û daxwaza bihêzkirina mekanîzmaya diyalogê kir.
Rêkxerê Raspardeyên Navdewletî yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Dr. Dîndar Zêbarî duh 9ê Berçile, li Beşa Xizmetguzariya Karûbarên Derve ya Ewropayê li Brukselê, ligel Nûnera Taybet a Yekîtiya Ewropayê (YE) ya ji bo Mafên Mirovan Kajsa Hildur Ollongren civiya. Di civînê de Nûnerê Hikûmeta Herêmê li YEyê Dr. Dilawer Ajgeyî jî amade bû.
Kajsa Ollongren di destpêkê de pîrozbahiya birêveçûna serkeftî ya hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê li Hikûmeta Herêmê kir. Herwiha bal kişand ser hewldanên erênî yên di navbera Hewlêr û Bexdayê de û tekez kir ku "Herêma Kurdistanê wekî yek ji navçeyên herî aram ên Iraqê dimîne."
Dr. Dîndar Zêbarî di civînê de raporeke berfireh derbarê pêngavên Herêma Kurdistanê yên di warê mafên mirovan, hikûmranî û asayîşê de pêşkêş kir. Zêbarî amaje bi rola jinan a di biryardanê de kir û got:
- Rêjeya jinan di parlamentoyê de %30 ye.
- Zêdetirî 69 dadwerên jin li Herêmê hene.
- Bi sedan efserên jin di nava hêzên polîs de cih digirin.
- Yasayên tund ji bo rûbirûbûna tundiya nav malê hatine danîn.
Zêbarî herwiha behsa pabendbûna Hikûmeta Herêmê bi rawestandina cezayê bidarvekirinê û hevkariya ligel tîma UNITADê kir û diyar kir ku nêzîkî nîv milyon rûpel belge li ser tawanên DAIŞê radest kirine.
Derbarê rewşa Şingalê de hat eşkerekirin ku ji ber rewşa nebaş a ewlehiyê û destêwerdana komên çekdar, hêj 102 hezar Êzdî li Herêma Kurdistanê mane û nikarin vegerin ser malên xwe.
Di beşeke din a civînê de, behsa metirsiyên ewlehiyê yên wekî êrîşên dronan, mûşekan û êrîşên li ser keda Kormorê hat kirin. Zêbarî tekez kir ku aramiya Herêma Kurdistanê rasterast bandorê li asayîşa navçeyê û Ewropayê dike, bi taybetî di warê rûbirûbûna terorê, qaçaxçîtiya mirovan û maddeyên hişber de.
Nûnera Taybet a Yekîtiya Ewropayê daxwaza danîna mekanîzmayeke bihêz a diyalogê di navbera Beşa Xizmetguzariya Karûbarên Derve ya Ewropayê û Hikûmeta Herêmê de kir û pêşwazî li fikra serdana Hewlêrê kir ji bo pêşxistina hevkariyan.