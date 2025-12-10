Li Sineyê befirê rêyên 40 gundan daxistin
Navenda Nûçeyan (K24) - Rêveberiya Rêyan a Parêzgeha Sineyê ragihand ku, befir û tofanê rêyên 40 gundên wê deverê daxistine.
Rêveberê Rêveberiya Rêyan a Parêzgeha Sineyê Ramîn Mehmûdî îro (Çarşem, 10.12.2025) ji ajansa nûçeyan a IRNAyê re got: “Rêyên 40 gundên parêzgeha Sineyê ji ber befir û tofanên du rojên borî hatine daxistin û hatinçûn lê nayên kirin.”
Ramîn Mehmûdî herwesa got: "Heke rewşa seqayê zivistanê berdewam be, hejmara gundên ku rêyên wan tên daxistin dê zêde bibe."
Navbirî tekez jî kir ku, her çend tîmên wê rêveberiyê berdewam mijûlî rakirina befirê û vekirina rêyan in jî, lê zehmetiya deverê û zêdehiya befirê rêyê li ber karên wan digire.
Li gorî zanyarên seqayê yên parêzgeha Sineyê, li bajarkên Seqiz, Bane, Merîwan, Gerdeneya Jalane û Mirwariyê befireka zêde bariye û hatinçûn li wan deveran nemimkin e.