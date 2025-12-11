Mesrûr Barzanî: Yekîtiya Afretên Kurdistanê roleke girîng di geşbûna xebat û qurbanîdanê de hebûye
Navenda Nûçeyan (K24) – Cîgirê Serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) Mesrûr Barzanî, bi boneya 73emîn salvegera damezrandina Yekîtiya Afretên Kurdistanê peyamek belav kir û rola wan a di xebata neteweyî de bilind nirxand.
Cîgirê Serokê PDKê Mesrûr Barzanî îro 11ê Berçileyê, peyameke pîrozbahiyê arasteyî Sekreter û endamên Mekteba Sekreteriyetê û hemû endamên Yekîtiya Afretên Kurdistanê kir û hêviya serkeftinê ji wan re xwast.
Mesrûr Barzanî di peyama xwe de diyar kir: "Di dîroka gelê Kurdistanê de, Yekîtiya Afretên Kurdistanê xwedî roleke giring û pêşeng bûye. Ew her dem di rêza pêş a berevanîkirina li mafên afretan û mafên rewa yên xelkê Kurdistanê de bûn."
Cîgirê Serokê PDKê tekez kir, endamên vê rêxistinê piştevaniyeke bê hempa ji bo Hêza Pêşmergeyê Kurdistanê nîşan dane û got: "Ew bûne mînaka geş a xebat, qurbanîdan û canfedayiyê di ber mafên gelê Kurdistanê de."
Herwiha amaje bi wê yekê kir jî, ji bilî xebata neteweyî, Yekîtiya Afretan roleke diyar di parastina mafên jinan û pêgihandina gelek jinên serkirde de dîtiye.
Di dawiya peyamê de, Mesrûr Barzanî hêvî xwast ku Yekîtiya Afretên Kurdistanê li ser rola xwe ya pêşengiyê û xebata rêxistinî berdewam be, ji bo bidestxistina armancên xwe û xizmetkirina zêdetir a afretên Kurdistanê.