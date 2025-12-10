Sirwe Resûl: Li ser raspardeya Mesrûr Barzanî alîkariya lêqewimiyan tê kirin
Navenda Nûçeyan (K24) - Rêvebera Giştî ya Navenda Hevahengî û Krîzan a Wezareta Navxwe ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê eşkere kir ku: “Li gorî qanûna budceyê, qerebûkirina lêqewimiyan berpirsyariya hikûmeta federal e.”
Rêvebera Giştî ya Navenda Hevahengî û Krîzan a Wezareta Navxwe ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê Sirwe Resûl îro (Çarşem, 10.2025) ji Kurdistan24ê re ragihand: “Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî hemî tîm û aliyên peywendîdar ên hikûmetê erkdar kirine ku, her tiştekê pêdivî ji bo zirardîtî û lêqewmiyan bê kirin.
Sirwe Resûl eşkere jî kir: “Herwesa wan kelûpelên pêdivî ji bo alîkariya lêqewmiyan kom kirine û bi rêya embarên xwe û dezgehên xêrxwaziyê ji bo lêqewimiyan dabîn kirine.”
