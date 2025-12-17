Li Bedlîs û Norşînê ji ber berfê dibistan rojekê hatin girtin
Diyarbekir (K24) – Parêzgariya Bedlîsê ragihand, ji ber barîna berfa zêde û metirsiya qeşagirtinê, dewama dibistanan li navenda Bedlîsê û navçeya Norşînê ji bo rojekê hatiye rawestandin.
Parêzgariya Bedlîsê di daxuyaniyekê de ragihand, li ser bingeha pêşbîniyên Rêveberiya Giştî ya Keşûhewayê, tê çaverêkirin ku barîna berfê tevahiya şevê berdewam bike û di saetên serê sibê de metirsiya qeşagirtinê çêbibe.
Di daxuyaniyê de hat gotin: “Ji bo ewlehiya xwendekar û welatiyên me, perwerdehiya li dibistanên gundan û dibistanên ku xizmetên veguhastinê hene li Navçeya Navendî ya Bedlîsê û Navçeya Norşînê roja Çarşemê 17ê Kanûna Pêşîn a 2025an ji bo rojekê hatiye rawestandin.’’