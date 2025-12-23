Xweşnîvîsê Xaneqînî: Min helbesta Serokwezîr kir tablo û diyarî wî kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Hunermendê Xweşnîvîs û Şêwekar Elî Elwenî, behsa serpêhatiya xwe ya hunerî û hevdîtina xwe ya bi Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî re kir. Elwenî diyar kir ku wî tabloyek diyarî Serokwezîr kiriye ku helbesta wî bi xwe li ser e.
Di hevpeyvînekê de ligel Kurdistan 24ê, Elî Elwenî ku xelkê Xaneqînê ye û li Hewlêrê dijî, behsa evîna xwe ya ji bo hunera xeta erebî û şêwekariyê kir.
Tabloya ji bo Mesrûr Barzanî
Elwenî serpêhatiya diyariya xwe ya ji bo Serokwezîr Mesrûr Barzanî wiha vegot: "Ez bi şanazî dibêjim ku min tabloyek pêşkêşî birêz Mesrûr Barzanî kir. Di wê tabloyê de, min helbesteke wî ya bi navê 'Derdê Dilê Kerkûkê' ku li ser bajarê Kerkûkê, dilê Kurdistanê nivîsandiye, xêz kiribû."
Hunermend diyar kir, Serokwezîr Mesrûr Barzanî bi hûrgilî li tabloyê nihêriye û jê re destxweşî kiriye, ku ev yek bûye handaneke mezin ji bo wî.
Elî Elwenî kî ye?
Elî Elwenî, hunermendekî jêhatî ye ku beşa Seramîkê li Peymangeha Hunerên Ciwan qedandiye. Heta niha sê pêşangehên taybet vekirine û beşdarî gelek pêşangehên hevbeş li Hewlêr, Bexda û Îmaratê bûye. Ew xwedî ezmûneke dewlemend e di warê xweşnîvîsî û şêwekariyê de.