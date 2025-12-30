Jiyan

Keşnasiya Herêma Kurdistanê: Herî zêde berf li Çiyayê Pîrsî bariye

Navenda Nûçeyan (K24) - Birêvebiriya Giştî ya Keşnasî û Erdhejnasiyê îro (Sêşem, 30.12.2025) di ragihandinekê de eşkere kir; Li gorî amarên herî dawiyê yên keşnasiyê, di dema 24 saetên borî de pêleka dijwar û giran a barîna berfê deverên cuda cuda yên Herêma Kurdistanê vegirtin, ku li hin deverên çiyayî berf ji nîv metreyî zêdetir bariye.

Li gorî datayan, rêjeya barîna berfê li parêzgeh û bajarkan bi vî rengî bû:

1.    Parêzgeha Dihokê (rêjeya herî bilind li Çiyayê Pîrsî hatiye tomarkirin)

Li aliyê parêzgeha Dihokê, berfê piraniya deveran vegirtin û herî zêde li Çiyayê Pîrsî bariye ku 60 santîmetreyên berfê barîne.

Rêjeya barîa berfê li parêzgeha Dihokê:

Çiyayê Pîrsî: 60 cm

Kanîmasê: 35 cm

Bamernê: 26 cm

sersink: 23 cm

Amêdî: 20 cm

Dînarte, Zawîte û Çemankê: 18 cm (ji bo her yek ji wan)

Dêralok: 17 cm

Mangêş: 15 cm

Bakirman, Şêladizê û Batûfa: 13 cm

Akrê û Şermin: 12 cm

Etrûş û Bicîl: 10 cm

Girdesên: 5 cm

Baedrê: 4 cm

Zaxo: 3 cm

Navenda Dihokê: 1.5 cm

 

2.    Parêzgeha Hewlêrê (Hecî Omeran li rêza yekê ye)

Li aliyê parêzgeha Hewlêrê, deverên çiyayî spî bûn û rêjeya herî bilind li Hacî Omeranê hatiye tomarkirina.

Rêjeya barîa berfê li parêzgeha Hewlêrê:

Hacî Omeran: 50 cm

Hîran: 27 cm

Şeqlawa û Sîdekan: 25 cm

Çoman: 22 cm

Pîrmam: 18 cm

Rewandiz: 15 cm

Soran: 11 cm

Koye: 10 cm

Dîgele: 8 cm

Xelîfan: 6.5 cm

 

3.    Parêzgeha Silêmanî û Rêveberiya Raperînê

Li aliyê parêzgeha Silêmaniyê, herî zêde berf li Pêncwîn û Qeladizê bariye.

Rêjeya barîa berfê li parêzgeha Silêmaniyê:

Yaxsemer û Qeladizê: 23 cm

Serkepkan: 19 cm

Pêncwîn: 17 cm

Mawet: 12 cm

Tekiyeya Kakemend û Ranya: 11 cm

Çwarqurne: 9 cm

Sîtek: 5 cm

Qeredax: 3 cm

Qirge: 1 cm

Li gorî pêşbîniyên keşnasiyê, bandora vê pêlê dê li hin deveran berdewam be û pileyên germahiyê dê bi rengekê berçav dakevin, herwesa ji welatî û ji şofêran tê xwestin dema ku li deverên çiyayî rêwîtiyê dikin baldar bin.

 
