Husên Olan: Rola Serok Barzanî di pêvajoya çareseriyê de dîrokî û çarenivîssaz e
Navenda Nûçeyan (K24) – Parlamenterê DEM Partiyê Husên Olan ragihand, sala 2025an di dîroka Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê de bû rûpeleke nû û tekez kir ku ji bo serkeftina vê pêvajoyê, yekrêziya Kurdan û rola Serok Barzanî gelekî giring in.
Parlamenterê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) yê Bedlîsê Husên Olan di beşdariya bultena nûçeyan a Kurdistan24ê de nirxandineke berfireh li ser pêşketinên sala 2025an û hêviyên sala 2026an kir. Olan sala borî wekî "saleke dîrokî" pênase kir ku tê de di warê çareseriya pirsa Kurd de gavanên bêhempa hatine avêtin.
‘Piştî 100 salî guherîneke mezin pêk hat’
Husên Olan di nirxandina xwe de bal kişand ser hûrguliyên pêvajoya aştiyê ya li Bakurê Kurdistanê û destnîşan kir ku ev pêvajo di sala 2025an de derbasî qonaxeke nû û dîrokî bûye. Olan got, piştî sedsalekê înkarê, cara yekem hebûna Kurdan di asteke fermî de hatiye qebûlkirin û avakirina komîsyoneke taybet li Parlamena Tirkiyeyê wekî mînaka vê yekê nîşan da.
Parlamenterê Bedlîsê herwiha tekez kir ku peyama Abdullah Ocalan a ji bo danîna çekan û piştevaniya Serok Mesûd Barzanî, bingehê vê pêvajoyê xurt kirine. Olan bang kir ku ji bo encameke mayînde, divê Kurd bi yekrêzî xwedî li van destkeftiyan derkevin.
Rola Serok Barzanî û Peyama Ocalan
Parlamenterê Bedlîsê di axaftina xwe de bi taybetî pesnê rola Serok Mesûd Barzanî da û destnîşan kir ku bandora wî ya li ser pêvajoya aştiyê gelekî mezin bûye. Wî herwiha bal kişand ser peyama Abdullah Ocalan a ji bo danîna çekan û şewitandina wan, ku wekî destpêka qonaxeke nû ya demokratîk hat dîtin.
Olan diyar kir jî, serdana Serok Barzanî ya bo herêmên Bakur (wekî Cizîra Botan) û piştgiriya wî ya ji bo diyalogê, hêviyên gelê Kurd ên ji bo aştiyê gihandine lûtkeyê.
‘Bêyî yekîtî Kurd biser nakevin’
Husên Olan bal kişand ser "Yekîtiya Neteweyî" û tekez kir, li her çar parçeyên Kurdistanê jî Kurd niha wekî "aktorên sereke" yên Rojhilata Navîn têne qebûlkirin. Olan daxwazên xwe yên ji bo sala nû wiha rêz kirin:
- Pêdiviya lezgîn bi lidarxistina Kongreya Neteweyî heye.
- Divê Kurd li her çar parçeyan yekrêziya xwe biparêzin, da ku destkeftiyên heyî neyên windakirin.
Husên Olan di dawiya axaftina xwe de sersala 2026an li gelê Kurd pîroz kir û hêvî xwest ku ev sal bibe sala azadî, nasname û serkeftina Kurdan li seranserê herêmê. Herwiha got: "Dema ku Kurd yek bin, ti hêz nikare li pêşiya wan bibe asteng."