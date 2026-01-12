Neteweyên Yekgirtî: 190 hezar kes ji Helebê aware bûne
Navenda Nûçeyan (K24) - Li gel ragihandina amara awarebûna 190 hezar welatiyan ji bajarê Helebê ji ber serhildana aloziyan; Neteweyên Yekgirtî bang li aliyan dike ku, bi lez rêyeka ewle ji bo derkeftina welatiyan vekin û canê sivîlan biparêzin.
Berdevkê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekgirtî Stephane Dujarric îro (Duşem, 12.01.2026) nîgeraniya xwe li ser rewşa bajarê Helebê anî ziman û ragihand ku, ji ber şer û aloziyan rewşeka mirovî ya dijwar çê bûye.
Stephane Dujarric di konferanseka rojnamevanî de eşkere kir: Em rewşa Helebê ji nêz ve dişopînin û em bi hemî aliyên peywendîdar re di têkiliyê de ne. Li gorî raportan, gelek qurbanî û birîndar li wî bajarî hene û pêdivîtiyeka bilez ji bo parastina sivîlan û jêrxaneya wî bajarî heye.
Navbirî di derheqa amara awareyan de jî got: Hevparên me em haydar kirine ku, nêzîkî 190 hezar kesan ji ber serhildana aloziyan li Helebê aware bûne, niha jî Komîsyona Bilind a Penaberan (UNHCR) û hevparên wê alîkariyan li ser wan kesan belav dikin.
Berdevkê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekgirtî li dawiyê jî bang li hemî aliyan kir ku ewlehiya sivîlan biparêzin û tekez kir: “Divê rêkarên bilez ji bo vekirina rêyeka ewle ji bo wan kesên ku dixwazin ji wê deverê derkevin bên bicihanîn.”