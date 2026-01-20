Serokwezîr Mesrûr Barzanî bi Şêwirmendê Nemsayê re civiya
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi Şêwirmendê Nemsayê re li ser pêşxistina hevkarî û hevahengiyên di navbera Herêma Kurdistanê û welatên Yekîtiya Ewropayê de ji bo rûbirûbûna gef û metirsiyên terorîstên DAIŞê hevnerîn bû.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Sêşem, 20.01.2026) li Davosê bi Şêwirmendê Nemsayê Christian Stocker re civiya.
Di wê civînê de, pêşhat û guhertinên dawiyê yên rewşa giştî ya Iraq û deverê hatin nîqaşkirin. Her du aliyan tekezî li ser xurtkirina têkiliyên di navbera Herêma Kurdistanê û Nemsayê de kir.
Herwesa her du alî li ser pêşxistina hevkarî û hevahengiyên di navbera Herêma Kurdistanê û welatên Yekîtiya Ewropayê de ji bo rûbirûbûna gef û metirsiyên terorîstên DAIŞê hevnerîn bûn.