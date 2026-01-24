Stav Aso: Di kampanyaya Hewlêrê de 167 milyon dînar hevkarî ji bo Rojava hatine berhevkirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê ofîsa Hewlêrê ya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî amarên herî dawî yên kampanyaya hevbeş a bi parêzgeha Hewlêrê re eşkere kir û got, pêvajo berdewam dike û bi awayekî baş hatiye pêşwazîkirin.
Serokê Ofîsa Hewlêrê ya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî, Stav Aso, ji Kurdistan24ê re got: Heta niha, 167 milyon dînar ji aliyê welatiyan ve hatine bexşandin û berhevkirin.
Derbarê alîkariya madî de, Stav Aso got, heta niha 15 kamyonên tijî materyal û pêdiviyên cûrbecûr hatine amadekirin û şandin.
Kampanya, ku bi hevahengiya di navbera Parêzgeha Hewlêrê û Dezgeha Xêrxwazya Barzanî de tê meşandin, armanc dike ku alîkariya bilez peyda bike û bişîne Rojavayê Kurdistanê.