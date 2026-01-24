Wezareta Berevaniyê ya Sûriyeyê agirbest ji bo 15 rojên din dirêj kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Piştî ku agirbesta 4 rojî ya di navbera Hikûmeta Sûriyeyê û Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) de bi dawî bû, Wezareta Berevaniyê ya Sûriyeyê agirbest ji bo 15 rojên din dirêj kir.
Hikûmeta Sûriyeyê roja 18ê Çileyê moleteke 4 rojî dabû HSDê. Armanca vê moletê ew bû ku derfetek ji bo guftûgoyan were dayîn û planeke bi hûrgilî derbarê rêveberiya bajarê Hesekê û mekanîzmaya tevlîkirina hêzên HSDê di nava saziyên dewletê de were amadekirin. Agirbesta ku ji bo vê armancê hatibû ragihandin, îşev (24ê Çileyê) saet 20:00an de bi dawî bû.
Li gorî daxuyaniya Wezareta Berevaniyê ya Sûriyeyê, agirbest li hemû beşên operasyonên Artêşa Erebî ya Sûriyeyê ji îro 24ê Çileyê saet 23:00 dest pê dike, ji bo 15 rojan tê dirêjkirin.
Ragihand jî, “Dirêjkirina agirbestê ji bo piştgiriya operasyona Amerîkayê ya derxistina girtiyên DAIŞê ji zindanên HSDê bo Iraqê tê.”