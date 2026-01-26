Berhem Salih: Nêrîna Papa wekhevî xebata me ya parastina rûmeta penaberan e
Navenda Nûçeyan (K24) - Komîsyarê Bilind ê Neteweyên Yekgirtî ji bo Karûbarên Penaberan Berhem Salih, di çarçoveya hevdîtinekê de bi Papayê Vatîkanê re, rola Papa di piştgirîkirina doza penaberan de pesinand.
Komîsyarê Bilind ê Neteweyên Yekgirtî ji bo Karûbarên Penaberan Berhem Salih îro (Duşem, 26.01.2026) li ser hesabê xwe yê tora civakî ya Xê nivîsî: Ez bi hevdîtina xwe ya bi Papa Leoyê 14ê re serbilind bûm û min ji bo piştgiriya wî ya berdewam ji bo penaberan spasiya wî kir.
Berhem Salih amaje jî da ku, rêberiya exlaqî û rohî ya Papayê Vatîkanê wekheviyeka kûr bi karên komîsyona wan re ye, ji bo pêşvebirina parastina rûmeta kesên ku ji ber şert û mercên dijwar ên cîhanê hatine neçarkirin ku ji welatê xwe birevin.
I was honoured to meet His Holiness Pope Leo XIV and thank him for his steadfast support for refugees.— Barham Salih (@BarhamSalih) January 26, 2026
His moral and spiritual leadership aligns deeply with our work to promote protection and dignity for people forced to flee in today’s challenging global context. pic.twitter.com/AmbQo9aofS