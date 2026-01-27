Mike Pompeo bo K24ê behsa paşeroja Kurdan li Iraq, Sûriye û Rojhilatan Navîn dike
Navenda Nûçeyan (K24) - Wezîrê Derve yê Amerîkayê yê berê Mike Pompeo îşev saet 8:0 mêvanê odeya nûçeyan a Kurdistan24ê ye.
Mike Pompeo dê li odeya nûçeyan a Kurdistan24ê li ser paşeroja Kurdan li Iraq, Sûriye û Rojhilata Navîn biaxive.
Mike Pompeo
Navê temam: Michael Richard Pompeo
Bûn: 30ê Berçileya 1963ê li Kalîforniya, Amerîka.
Karên siyasî û post
Pompeo siyasetmedarekê girêdayî Komariyan e û wekî yek ji kesatiyên bihêz tê hesibandin.
Ji sala 2011 heta sala 2017ê li Encûmena Nûnerên Amerîkayê Nûnerê Wîlayeta Kansasê bû.
(2017 - 2018) Di destpêka birêveberiya Donald Trump de, ew wekî Birêvebirê Ajansa Hewalgiriya Navendî (CIA) xebitî.
(2018 - 2021) Paşê ew bû Wezîrê Derve yê Amerîkayê yê 70ê û cihê Rex Tillerson girt. Ew heta dawiya dema Trump di wê postê de ma.
Têkiliyên bi Kurdan re
Mike Pompeo bi wê yekê tê naskirin ku, têkiliyên baş û dostane bi serokatiya siyasî ya Kurdan li Herêma Kurdistanê re hene û gelek caran serdana Hewlêrê kiriye.