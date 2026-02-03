Lahûr Şêx Cengî û Polad Şêx Cengî li Dadgeha Silêmaniyê tên darizandin
Navenda Nûçeyan (K24) – Çavkaniyeka haydar ji Kurdistan24ê re ragihand ku, biryar e Lahûr Şêx Cengî û birayê wî Polad Şêx Cengî li roja Sêşemê ya bê li Dadgeha Silêmaniyê amade bibin.
Li gorî zanyarên wê çavkaniyê, armanca amadebûna wan li dadgehê ew e ku dadwer gotinên wan li ser wan dozên qanûnî yên ku li dijî wan hatine vekirin werbigire.
Ev pêngava nû ya qanûnî di çarçoveya şopandinên berdewam ên dadgehê de ye, ji bo yekalîkirina wan giliyên li dijî wan hatine vekirin.
Pêvajoya wergirtina gotinan wekî parek ji rêkarên qanûnî tê dîtin, ku tê de dadwer zêdetir hûrguliyan li ser wan tomet û dozan kom dike yên ku di demên borî de li dadgehan hatine azirandin. Ew jî di demekê de ye ku, tîma parêzerên wan bizavê dike ku wê pêvajoyê bi awayekê qanûnî û bêalî bi rê ve bibe.
Hevserokê berê yê Yekîtiya Niştîmanî ya Kurdistanê (YNK) û Serokê Bereyê Gel ê niha Lahûr Şêx Cengî û birayê wî Polad Şêx Cengî, piştî guhertinên navxweyî yên partiya xwe li sala 2021ê, rûbirûyî hejmareka gilî û dozên qanûnî yên cuda cuda bûn.
Piraniya wan dozên li dadgehên Silêmanî û Hewlêrê li ser wan hatine tomarkirin girêdayî pirsên ewlehî, kargêrî û hevrikiyên siyasî yên di nav Herêma Kurdistanê de ne.
Dubare amadebûna wan li pêşberî dadwer li sala 2026ê nîşan dide ku, rêkarên qanûnî yên girêdayî wan hevrikiyan hîn jî berdewam in û dezgehên dadweriyê mijûlî hûrbînkirina delîl û gotinan e, da ku bigihîjin biryara dawiyê.