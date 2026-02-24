Rêya Hewlêr - Gomespanê bi kalîteyeke bilind û di demeke rekor de hatiye temamkirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî di merasîmeke taybet de, projeya stratejîk a rêya du-sayd a Hewlêr – Gomespanê vekir. Ev proje wekî guhertineke bingehîn di binesaziya herêmê de tê dîtin ku bi kalîteyeke bilind û di demeke rekor de hatiye temamkirin.
Karên vê projeyê ji aliyê kompaniyê (Hemin Group) ve hatine cîbicîkirin. Proje di 14ê Adara 2025an de dest pê kir û tevî zehmetiyên coxrafî yên herêmê, di kêmtirî salekê de (nêzîkî 8 mehan) bidawî hat. Endezyar Zîmîr Ebdulxaliq ji kompaniya cîbicîkar diyar kir, wan bi bernameyeke rêkûpêk, bi keda 2000 karker û 600 amûrên cuda ev serkeftin bi dest xistiye.
Taybetmendiyên Teknîkî û Endezyarî:
- Dirêjiya rêyê: 16 kîlometre (du alî).
- Rêya xizmetguzariyê: 8 kîlometre rêyên xizmetê.
- Firehiya rêyê: Her aliyek 11 metre ye û ji 3 rêrêyan pêk tê (2 ji bo çûnûhatinê û 1 ji bo rewşên awarte).
- Qalindahiya qîrê: 3 qat qîr bi qalindahiya 21 santîmetreyan.
- Leza destpêdayî: 100 km/saet ji bo otomobîlên piçûk û 80 km/saet ji bo barhilgiran.
Dawî li "Rêya Mirinê" hat
Rêya kevin a Gomespanê ji ber tengbûna xwe (tenê 6.5 metre bû) û pêçên xeternak, wekî "Rêya Mirinê" dihate naskirin û salane dibû sedema rûdanên dijwar.
Ehmed Heyder, şofêrekî barhilgir ku 15 sal in li ser vê rêyê dixebite, dibêje: "Berê her gav tirsa rûdanan di dilê me de bû, lê niha rê pir fireh û ewle ye û em bi hêsanî diçin û tên."
Welatiyê bi navê Karzan Kakil jî destnîşan kir ku êdî wextê wan di rêyan de naçe û metirsiyên berê nemane.
Bandora Aborî û Geştiyariyê
Ev rê ji bilî hêsankariya ji bo niştecihên gundên herêmê, dê roleke mezin di geşkirina kerta geştiyariyê de bileyîze, bi taybetî ji bo serdankirên "Bendava Gomespanê". Herwiha dê liv û tevgereke nû ya bazirganî û avadaniyê li gundên derdora Hewlêrê bide destpêkirin.
Binesazî û Silametî
Di çarçoveya projeyê de, 5 pirên mezin, bineriyek û 50 avrêjên sandoqî bi qebareyên cuda hatine çêkirin. Her wiha hemû nîşanên trafîkê, dîwarên parastinê û sîstemên avrêjê ji bo parastina jiyana welatiyan bi awayekî nûjen hatine temamkirin.