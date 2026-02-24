Serokwezîr Mesrûr Barzanî sersaxiyê ji malbata Wîdad Erselan re dixwaze
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê di peyameke sersaxiyê de sersaxî ji malbat, kesûkar û hevalên kesayetiyê navdar ê bajarê Hewlêrê û wezîrê berê yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Wîdad Erselan re xwest.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Sêşem, 24ê Sibata 2026ê) peyameke sersaxiyê belav kir, û tê de sersaxî ji malbat û kesûkar û hevalên kesayetiyê navdar ê bajarê Hewlêrê û wezîrê berê yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Wîdad Erselan re xwest.
Peyama Serokwezîrê Hikûmeta Herêma Kurdistanê:
Ji bo koça dawiyê ya kesayetiyê navdar ê bajarê Hewlêrê û wezîrê berê yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Wîdad Erselan, ez sersaxiyê ji malbat û kesûkar û hevalên wî re dixwazim û ez hevparê xema wan im.
Xudayê mezin canê wî bi bihiştê şad bike û sebir û hedarê bide malbat û kesûkarên wî.
Mesrûr Barzanî
Serokwezîrê Herêma Kurdistana Iraqê