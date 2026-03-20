Nêçîrvan Barzanî: Tu hêz û çek nikare agira azadiyê di dilê Kurdan de vemirîne
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro 20ê Adarê peyamek bi boneya Cejna Newrozê û Sersala nû ya Kurdî belav kir û tê de got: “Newroz sembola têkçûna tarîtiyê û nûbûna jiyanê ye, ew rastiya dîrokê ye ku îsbat dike tu hêz û çek nikare agira azadîxwaziyê di dilê Kurdan de vemirîne.”
Deqa peyama Serokê Herêma Kurdistanê:
Gelê Kurd û Kurdistanîyên delal yên li her derê cîhanê bin,
Bi germî û ji dil, ez Cejna Newroza neteweyî û serê sala nû ya Kurdî li we û li malbatên serbilindên şehîdan, Pêşmergeyên qehreman û hemû hêzên ewlekariyê pîroz dikim. Hêvîdar im ev cejn ji bo her kesî, bibe sedema aramî, rehetî û bexteweriyê.
Newroz îfadeyeke kûr e ji dîrokeke tije têkoşîn û destanên berxwedana neteweyekê ku her dem bi îradeyeke xurt li hember zilmê rawestiyaye û qet serî netewandiye. Newroz sembola têkçûna tarîtiyê û nûbûna jiyanê ye, ew rastiya dîrokê ye ku îsbat dike tu hêz û çek nikare agira azadîxwaziyê di dilê Kurdan de vemirîne.
Îro jî agirê Newrozê ji bo me bangawaziyeke berdewam e ji bo berxwedan û rûbirûbûna astengiyan û ji bo aştî û yekîtiyê. Hêz û şiyana me ya xurt e ku em bi îradeyeke Newrozî, destkeftiyên xwe yên destûrî biparêzin û federalî û kiyana siyasî ya Herêma Kurdistanê wek berhema xwîna şehîdan û têkoşîna me ya çendîn salan, zexm û bihêz bihêlin.
Îsal di demek de ku em pêşwaziyê li bihar û Newrozê dikin, herêma me di rewşeke hestiyar û aloz de derbas dibe. Metirsiyên şer û encamên wê ji her aliyekê diyar dibin. Lewma erkê me hemûyan e ku em bi berpirsiyariyeke dîrokî bixebitin da ku Herêma Kurdistan û Iraqê ji van aloziyan dûr bigirin. Aştî û aştixwazî; hêza me ya herî mezin e û tenê di bin sîbera aramiyê de em dikarin paşerojeke baştir ava bikin.
Di peywendiyên me yên bi Hikûmeta Federalî ya Iraqê re, ji bilî wê yekê destxweşiyê li her pengaveke erênî, em dubare dikin ku di vê rewşê de, hevkariya zêdetir a Hewlêr - Bexda û bicihanîna rastîn a destûrê û sîstema federalî û parastina mafên hemû pêkhateyan, tenê garantî ye ji bo Iraqeke bihêz û aram. Em li Herêma Kurdistanê wek her dem faktora aramî û ewlehiyê dimînin û destê lihevkirin û dostaniyê ji bo her kesî dirêj dikin.
Welatîyên delal ên Kurdistanê,
Ji we daxwaz dikim ku di dema ger û seyranê de, bi zêdetirîn hişyarî li ewlehiya xwe û malbat û hezkiriyên xwe li ber çav bigirin. Bi taybetî di vê demê de ku herêma me di rewşeke aloz û tije encamên metirsîdar ên şer de derbas dibe, pêwîst e ku her kes zêdetir hay ji xwe hebe.
Divê hûn pêdagirê rêkarên hatinûçûnê û aliyên peywendîdar bin, da ku hûn vê cejnê bi aramî û ewlehî pîroz bikin û ti nexweşiyek bîranîna Newrozê ji me re tal neke. Parastina jîngeh û sirûşta bedew a Kurdistanê, erke neteweyî û nîşana şaristaniya me ye û divê em pêdagirê wê bin.
Newroz li wan hemû gelên ku vê bîranînê pîroz dikin jî pîroz be. Xwedayê mezin we hemûyan û gel û welatê me biparêze û aştî û aramî û ewlehî seranserê herêma me û li hemû mirovahiyê bigire.
Cejna we pîroz be, her sal bi xweşî û kamêraniyê.
Nêçîrvan Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê
20.03.2026