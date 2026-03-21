Serok Barzanî: Kurdan qet dev ji mafên xwe bernedaye
Navenda Nûçeyan (K24) - Gotara Serok Barzanî li Festîvala Newrozê li bajarê Bonê yê Almanyayê.
Serok Barzanî: Min ji dil û can dixwest bi we re tevlî vê ahenga pircoş bûbam, lê ji ber rewşa heyî min nekarî tevlî wê bibim. Newroz tenê nûbûna xwezayê û hilkeftinek nîne, belkî ji bo ji bo Kurdistaniyan nîşana azadî û vejînê ye. Herwesa nîşana destpêkeke nû, rabûn û hêviya hatina rojeke nû ye. Newroz hêviya gelekî ye ku qet dev ji mafên xwe bernedaye. Ev 2700 sal in ku agirê Newrozê di dilê her Kurdekî ye.
