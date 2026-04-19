Li gelek bajarên Bakurê Kurdistanê lehî rabû: Rê hatin girtin û xanî hilweşiyan
Navenda Nûçeyan (K24) – Barana dijwar li gelek parêzgehên Bakurê Kurdistanê bû sedema rabûna lehiyên mezin, girtina rêyan û hilweşîna xaniyan. Li Erxeniya Diyarbekirê ji ber lêdana birûskê 2 zarokan canê xwe ji dest dan.
Şepêleke barana dijwar ku parêzgehên Sêrt, Şirnex, Batman, Colemêrg, Diyarbekir, Mêrdîn, Dîlok û Wanê girtibû bin bandora xwe, ziyanên canî û madî yên giran bi xwe re anîn. Tevî hişyariyên bi "koda porteqalî", rêjeya baranê ji pêşbîniyan zêdetir bû.
Li Erxeniyê birûskê li dibistanê da
Li navçeya Erxenî ya Diyarbekirê, birûskê li dibistanekê da. Di encama vê rûdana dilsoz de, du zarokan canê xwe ji dest dan û zarokek jî birîndar bû. Termên zarokan bi merasîmeke xemgîn li gund hatin bixakspartin.
Sêrt: Rêyên sereke hatin girtin
Ziyana herî mezin li parêzgeha Sêrtê çêbû. Ji ber lehiyê, rêya sereke ya navbera Sêrt û Batmanê hat girtin. Ev rê wekî xaleke stratejîk tê dîtin ku Diyarbekir û Mêrdînê bi herêma Serhedê ve girê dide. Li navçeyên Dihê, Misircê û Şêrwanê sedan ajel ketin ber lehiyê û canê xwe ji dest dan.
Parêzgarê Sêrtê Kemal Kizilkaya derbarê rewşê de got: "Di nava du saetan de li Sêrtê di navbera 30 heta 97 mîlîmetreyan baran barî. Av kete nava 61 kargeh û malan. Ji ber ku baran ji nişka ve hat, ziyan gelek zêde ne."
Şirnex û Batman: Mizgeft û xanî di bin avê de man
Li navçeya Elbakê ya Şirnexê, mizgefta gundê Kelê Jêrê di bin lehiyê de ma û ziyaneke mezin gihîştê. Her wiha ava Çemê Xabûrê bilind bû û nêzîkî malên welatiyan bû.
Li navçeya Kercewsê ya Batmanê jî ji ber baranê hezaz çêbû. Sê welatiyên ku di bin heriyê de asê mabûn, piştî hewildanên dirêj ji aliyê tîmên rizgarkirinê ve hatin xelaskirin.
Dîlok, Mêrdîn, Wan û Colemêrg
- Dîlok: Ji ber baranê xaniyekî du qatî hilweşiya û 2 kes birîndar bûn.
- Mêrdîn: Li navçeya Midyadê av derbasî gelek dikan û malan bû.
- Wan: Li navçeya Muksê ku bi berfa xwe navdar e, li bilindahiyan zivistan berdewam dike, lê li navenda navçeyê lehî rabû û kargeh di bin avê de man.
- Colemêrg: Rêya sereke ya navbera Rûbarok û Şemzînanê ji ber lehiyê hat girtin.
Tîmên AFAD û şaredariyan li seranserî herêmê di rewşa amadebaşiyê de ne, lê ji ber berdewamiya baranê, li gelek deveran xebatên paqijkirinê bi zehmetî birêve diçin.