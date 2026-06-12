Serok Barzanî pêşwaziya Mihemedê Hacî Mehmûd kir
Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Barzanî pêşwaziya Serokê Partiya Sosyal Demokrat a Kurdistanê Mihemedê Hacî Mehmûd kir û pê re rewşa navxweyî ya Kurdistanê û guhertinên dawiyê yên herêmê nîqaş kirin.
Baregaya Barzanî Îro (În, 12ê Hezîrana 2026ê) ragihand ku Serok Mesûd Barzanî pêşwaziya Serokê Partiya Sosyal Demokrat a Kurdistanê Mihemedê Hacî Mehmûd kiriye.
Di wê hevdîtinê de, her du behsa guhertin û pêşhatên herî dawiyê yên Îraq û dever kir aliyan ronahî berdaye ser rewşa navxweyî ya Herêma Kurdistanê.