Sûriye sîstema bacê diguherîne: ji bo karmendan lêborîn û ji bo karsazan hêsankarî
Şam (K24) – Wezareta Darayî ya Sûriyeyê projeyasayeke nû ya bacê amade kiriye ku armanca wê sivikkirina barê darayî yê li ser welatiyan û handana kerta taybet e.
Wezîrê Darayî yê Sûriyeyê Mihemed Yasir Birniyeh hûrgiliyên projeyasayeke nû ya bacê aşkere kirin. Li gorî vê projeyê, guhertineke bingehîn di sîstema bacê de tê kirin ku tê de piranîya karmendên kerta giştî ji bacê tên bexşandin.
Di projeyasaya nû de, asta lêborîna salane ya bacê ji 36 mîlyon lîreyên Sûrî bo 64 mîlyon lîreyan hat bilindkirin. Ev tê wê wateyê ku ew kesên dahata wan di binê vê astê de ne, dê ti bacê nedin dewletê. Bi vê pêngavê, baca li ser piranîya karmendên dewletê di sîstema nû de dibe sifir.
Derbarê kerta taybet û kompanyayan de jî, projeyê çareseriyên nû anîne. Hat diyarkirin ku baca li ser firotinê ji sedî 5 tê diyarkirin. Herwiha sînorek ji bo baca li ser dahatê hat danîn ku ji sedî 15 derbas nake.
Yek ji xalên herî giring ên vê reformê, lêborîna bacê ye ji bo zêdetirî 9 hezar û 300 cureyên kelûpel û xizmetguzariyan. Di serê van kelûpelan de derman û madeyên xwarinê hene, da ku bihayê wan li ser welatiyan zêde nebe.
Karsaz û kasibkarên Sûrî bi çavekî erênî li vê projeyê dinêrin. Kasibkar Osman Çawîş ji Kurdistan24ê re ragihand: "Ev pêşniyaza sîstema nû ya bacê giring e û gavek e bo çaksaziya aborî. Ev yek barê li ser milê xwediyên kar û kompanyayan sivik dike û qebareya berhemhênanê zêde dike."
Lê belê, hin bazirgan jî dibêjin ku tevî van biryaran jî, ji ber rewşa xirab a aborî û daketina nirxa lîreyê, pêdivî bi çaksaziyên kûrtir heye ku rasterast bandorê li ser başkirina dahata malbatan bike.
Armanca Çaksaziyê Çi ye?
Hikûmeta Sûriyeyê dixwaze bi vê sîstema nû:
- Barê bacê li ser karmendên kêmdahat rake.
- Pêşiya asîmîlasyona aborî bigire û saziyên pîşesazî û geştiyariyê han bide ku careke din dest bi kar bikin.
- Pêvajoya dabeşkirina bacê hêsantir û zelaltir bike.
Tê çaverêkirin ku piştî pesendkirina fermî, ev sîstema nû bandoreke berçav li ser bazara Sûriyeyê û jiyana rojane ya welatiyan bike.