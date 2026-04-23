Bi hezaran Êzîdî di Tewafa Karajal de civiyan: Meşa Baweriyê û Çanda Pêkvejiyanê
Navenda Nûçeyan (K24) – Li navçeya Şariya ya ser bi parêzgeha Dihokê, bi hezaran Êzîdî ji bo pîrozkirina rêûresmên salane yên "Tewafa Karajal" li serê çiyayê Şariya civiyan.
Her sal piştî Cejna Sersalê ya Êzîdiyan, li gelek gund û navçeyên Êzîdînişîn tewafên taybet tên lidarxistin. Yek ji van tewafên herî giring û bi navûdeng jî "Tewafa Karajal" e ku li serê çiyayê Şariya, li mezargeha pîroz a Karajal tê encamdan.
Beşdarên tewafê, jin, mêr, pîr û ciwan, di rêyeke kevirî û dijwar de zêdetirî kîlometreyekê bi pêyan ber bi lûtkeya çiyê ve dimeşin. Ev meş wekî "meşa baweriyê" tê binavkirin. Piştî gihîştina mezargehê, Êzîdî li wir dua dikin û rûresmên olî bi cih tînin.
Yek ji taybetmendiyên sereke yên Tewafa Karajal ew e ku her beşdarek çiqilekî kesk di destê xwe de hildigire. Ev çiqilên kesk wekî sembola xêr, bereket, aştî û nûbûna jiyanê tên dîtin. Di heman demê de, dayikên Êzîdî bi îşka û dûmana pîroz li nava girseyê digerin û xêr û bereketa Xwedê ji bo her kesî dixwazin.
Piştî rêûresmên olî, tewaf bi rengê mîhrîcaneke çandî berdewam dike. Bi dengê dehol û zurnayê, bi hezaran kes bi kincên xwe yên kurdî yên resen li ber lûtkeya çiyê govendê digerînin.
Nivîskar Hogir Heyder derbarê giringiya vê rojê de ji bo medyaya Kurdistanê ragihand: "Tewaf ji du aliyan ve giring e; aliyekî olî ku serdana mezargehan e, û aliyekî civakî ku xelk li vir hev dibînin û ruhê pêkvejiyan û kêfxweşiyê kûrtir dikin."
Dayê Şirîn, ku yek ji beşdarên tewafê ye, bi dilekî germ behsa hîsên xwe kir û got: "Em îro hatine pêşwaziya Tewafa Karajal. Em pir şa ne û daxwaza me ji Xwedê ew e ku Kurdistan her serbilind be û aştî li her derê belav bibe."
Herwiha rîsipî û kesayetên olî amadebûna xwe nîşan dan û tekez kirin ku ev tewaf kevneşopiyeke hezar salan e û her sal bîranîna xêr û bereketa Karajal li herêmê nû dikin.
Tewafa Karajal li Şariya wekî nîşaneya herî bihêz a parastina nasnameya olî û çandî ya Êzîdiyan li Kurdistanê tê dîtin.