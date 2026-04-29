Nêçîrvan Barzanî û Serokê Îmaratê dicivin
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Herêma Kurdistanê bi serdaneke fermî gihîşt paytexta Dewleta Îmaratê û ji aliyê Şêx Mihemed bin Hemed Al Nehyan ve pêşwaziya wî hat kirin. Biryar e ku Nêçîrvan Barzanî di vê serdanê de bi Serokê Îmaratê Şêx Mihemed bin Zayîd Al Nehyan û hejmareke berpirsên pilebilind ên wî welatî re bicive û gelek pirsên stratejîk bi wan re nîqaş bike.
Li gorî zanyarên Kurdistan24ê, biryar e ku di vê serdanê de Nêçîrvan Barzanî ligel Serokê Dewleta Îmaratê Şêx Mihemed bin Zayîd Al Nehyan û hejmareke berpirsên pilebilind ên wî welatî bicive û gelek pirsên stratejîk bi wan re nîqaş bike, ku ya herî sereke jî pêşxistina peywendiyên dualî yên di navbera Herêma Kurdistanê û Îmaratê de ye.
Ev serdana Serokê Herêma Kurdistanê di demekê de ye ku dever rûbirûyî qebxwaziyên ewlehî û siyasî yên mezin bûye. Tê çaverêkirin ku di wan civînan de tekez li ser parastina tenahî û ewlehiya deverê û herwesa berfirehkirina sektorên veberhênan û aboriyê bê kirin, ku herdem wekî pareke giring ji peywendiyên kevn ên di navbera Herêma Kurdistanê û Îmaratê de serederî pê re tê kirin.