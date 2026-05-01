Siyasî

Li Stenbolê rêkarên tund bo rêgirtina li xwenîşandanên karkeran hatin bicihanîn

Tirkiye Stenbol 1ê Gulanê Roja Cîhanî ya Karkeran

Navenda Nûçeyan (K24) - Parêzgariya Stenbolê bi hinceta parastina ewlehiyê, ji bo rêgirtina li xwenîşandanên Roja Cîhanî ya Karkeran, rêkarên tund ên ewlehiyê ragihandin; di vê çarçoveyê de Meydana Taksîmê û deverên sereke hatin girtin û hatinûçûna geştên deryayî û metroyan hat rawestandin.

Li Stenbolê ji bo rêgirtina li xwenîşandanên 1ê Gulanê gelek rêkarên tund hatine wergirtin. Parêzgarê Stenbolê bi hinceta rêgirtina li "tevgerên komên paşguhkirî" û parastina ewlehiyê, ji bo roja 1ê Gulanê (Roja Cîhanî ya Karkeran) hejmareke biryarên tund û qedexeyên hatinûçûnê ragihand.

Li gorî biryaran, li pênc deverên sereke yên bajar (Beyoglû, Beşiktaş, Şişlî, Kadiköy û Kartal) rêkarên tund tên wergirtin û bi dehan cade û kolan li hemberî hatinûçûnê tên daxistin.

Giringtirîn biryarên ku hatine ragihandin ev in:

- Girtina Westgehên Metro û Veguhastinê: Girtina westgehên metroyê li deverên hestiyar ên wekî Taksîm, Şîşhane û Osmanbeyê.
- Rawestandina Geştên Deryayî: Rawestandina geştên deryayî yên ji aliyê Asyayî ya Stenbolê ber bi aliyê Ewropayî ve.
- Rêkarên Ewlehiyê yên Taybet: Valakirina garajên otomobîlan ên li derdora meydana Taksîmê û deverên biqelebalix.
- Amadebûna Tîmên Tenduristiyê: Nexweşxane û tîmên tenduristiyê yên bajar ji bo her bûyereke nediyar di dema kombûnan de xistine di rewşa amadebaşiya temam de ji bo rûbirûbûna her îhtîmaleke nexwestî di dema kombûna xelkî de.

 
Kurdistan24 ,