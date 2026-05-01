Serok Barzanî sersaxiyê ji Lîwa Hewraman Osman re dixwaze
Serok Mesûd Barzanî îro (În, 1ê Gulana 2026ê) di peyamekê de sersaxî ji Lîwa Hewraman Osman re xwest, ji ber wexera dawiyê ya Dayika wî Hemdiya Mihemed Hamid.
Peyama Serok Barzanî:
Bi Navê Xudayê Mezin û Dilovan
Bi mixabiniyeke mezin ve xeberê wexera dawiyê ya Dayika we cenabê we Hemdiya Mihemed Hamid gihîşt me.
Ez sersaxiyê ji ji cenabê we û malbata we re dixwazim û xwe hevparê xema we dizanim.
Em ji Xudayê mezin dixwazin ku canê Xudêjêraziyê ji behişta berîn şa bike û sebir û hedarê bi hemî aliyan bide.
Îna lîlah weîna îleyhî racîon
Mesûd Barzanî
1ê Gulana 2026êa