Fraksiyona Eqd Wetenî û Tevgera Somerîyûnê ji Hevpeymaniya Sûdanî veqetiyan
Navenda Nûçeyan (K24) - Her du fraksiyonên "Eqd Wetenî" û "Somerîyûn" veqetîna xwe ji Hevpeymaniya Mihemed Şiya Sûdanî ragihand. Sedema vê pêngavê bo "binpêkirina lihevkirinên siyasî" û "paşguhxistina nûnerên gel" vegerand û ragihandin ku ew dê bereyekî nû yê siyasî ava bikin.
Fraksiyona parlamentoyî ya "Eqd Wetenî" û tevgera "Somerîyûn"ê ligel hejmareke parlamenterên din îro (În, 15ê Gulana 2026ê) daxuyaniyeke hevpar belav kir. Di destpêka daxuyaniyê de, wan pîrozbahî li hikûmeta nû ya Iraqê û Serokwezîr Elî Zeydî kir, ji ber wergirtina baweriya parlamentoyê û hêviya serkeftinê bo wan xwest.
Veqetîna ji Hevpeymaniya "Avedankirin û Pêşxistinê"
Di pareke din a wê daxuyaniyê de, van aliyan bi fermî veqetîna xwe ji Hevpeymaniya "Avedankirin û Pêşxistinê" ragihand, ku ev hevpeymanî ji aliyê Serokwezîrê berê Mihemed Şiya Sûdanî ve hatibû damezrandin.
Wan sedema vê biryarê bo rûdanên rûniştina duhî ya parlamentoyê vegerandin û diyar kir ku "binpêkirineke eşkere li dijî lihevkirinên siyasî û sozên hatibûn dayîn" hatiye kirin. Herwiha rexne li "paşguhxistina hejmareke nûnerên gel" girt û destnîşan kir ku ev yek ligel bingehên demokrasiyê û hevpariya neteweyî nagunce.
Avakirina Hevpeymaniyek Nû ya Siyasî
Di wê daxuyaniyê de hat eşkere kirin ku wan biryar daye peywendiya xwe bi hevpeymaniya Sûdanî re bibirin û ligel komeke parlamenterên "neteweperwer" ji bo damezrandina hevpeymaniyeke neteweyî ya nû kar bikin. Ev bereya nû ya parlamentoyê, ku biryare di demeke nêzîk de bê ragihandin, dê projeyeke "çaksaziyê ya rastîn" hilde ser milên xwe û li dijî sîstema "pişkpişkanê" û serederîkirina li ser hesabê xelkî raweste.
Pabendbûn bi Çarçoveya Hevahengiyê
Tevî veqetîna ji hevpeymaniya Sûdanî, Fraksiyona Eqd Wetenî û hevpeymanên wê tekez kir ku ew hîn jî pabendî bingehên neguher ên neteweyî ne, ku li ser bingeha "Çarçoveya Hevahengiyê" çê bûye. Wan daxwaza parastina yekrêziya neteweyî kir û kar ji bo parastina berjewendiyên bilind ên Iraqê bê kirin.
Hevpeymaniya "Avedankirin û Pêşxistinê", ku di 20ê Gulana 2025ê de ji aliyê Mihemed Şiya Sûdanî ve hatiye damezrandin, daku piştgiriyê bide bizavên wî bo wergirtina gera duyê ya serokwezîrtiyê, lê piştî hilbijartinên 11ê Mijdara 2025ê û guherînên dawiyê yên siyasî, ew hevpeymanî rûbirûyî belavbûnê bûye.